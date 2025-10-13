Una empresa alavesa puede devolver la vista a partir un diente

A la jornada de apertura de 'Made in Araba Day' han asistido: Carmen Moreno y Maitane Lobo de Dorlet, Pedro José Salazar y Eva Larra de AJL Ophthalmic, Itziar Panuero y Verónica Catediano de SPL, María Zabaleta de Michelín, Rolando Pérez de Liof Parma, Jokin Basolazabal de 7 Olatu y Olai Gómez de Data Value Management acompañados por Saray Zárate, diputada de Desarrollo Económico y Sostenibilidad

Jon Casanova Vitoria Lunes, 13 de octubre 2025, 13:45 Comenta Compartir

Álava vuelve a sorprender al mundo con su talento y capacidad de innovación. La segunda edición de 'Made in Araba Day' –impulsada por la Diputación–, ha comenzado este lunes con una exposición en la plaza General Loma que muestra datos curiosos y hazañas logradas por empresas alavesas tales como la posibilidad de recuperar la visión a partir de un diente.

«Ante una situación geopolítica mundial complicada y una situación de incertidumbre económica es más necesario que nunca mostrar orgullo por la fortaleza de la industria alavesa» ha sentenciado Saray Zárate, diputada de Desarrollo Económico y Sostenibilidad. Durante la semana, 200 estudiantes alaveses universitarios y de FP visitarán ocho empresas alavesas en el marco de un proyecto que pretende «dar a conocer la fortaleza de la industria alavesa», en palabras de Zárate.

¿Cómo es posible ver gracias a un diente? Ahora es posible. AJL Ophthalmic ha desarrollado un innovador dispositivo capaz de devolver la visión a través de un diente. La técnica, dirigida a pacientes con daños irreversibles en la córnea, consiste en extraer un diente del propio paciente e implantarlo bajo la mejilla para generar tejido compatible. Posteriormente, se coloca en el ojo junto a una lente fabricada por la compañía, permitiendo recuperar la visión. «Gente que no veía nada vuelve a ver», ha explicado Eva Larra, desarrolladora de nuevos productos en AJL Ophthalmic, la única firma en España especializada en productos sanitarios para oftalmología y vía aérea. El año pasado, en esta misma feria, presentaron unas lentillas para perros y gatos. «Los perros de Nueva York llevan lentillas vascas», han presumido sobre las lentes intraoculares para tratar a animales con cataratas.

De Vitoria a Santander con envases de vidrio sostenibles. El grupo internacional de origen alavés Vidrala elabora anualmente 9.000 millones de envases, lo que en puesta de escena equivale a 165 kilómetros de recorrido de recipientes. Por otro lado, el único neumático 'Todo tiempo' es alavés. El grupo Michelín fabrica en su factoría de Vitoria el único neumático capacitado para circular sobre seco, mojado y nieve sin necesidad de cadenas.

1ª app de asistencia a mayores

SPC ha creado una aplicación pionera para ayudar y cuidar a distancia a personas mayores o poco familiarizadas con la tecnología. Se trata de una herramienta pensada para los familiares de más edad que eligen móviles de SPC fáciles de usar y sin internet para comunicarse con sus seres queridos. Su funcionamiento es simple. Actúa como un mando a distancia desde el que hacer ajustes en remoto sobre su teléfono y también como un localizador, porque ofrece la ubicación precisa sin que la otra persona mayor tenga que hacer nada por su parte.

La jornada central tendrá lugar el sábado 18 de octubre en la plaza de la Virgen Blanca y la plaza de la Provincia, con stands informativos, talleres, actividades familiares y un diálogo entre empresas líderes en biociencias y salud. Esta segunda edición centra su atención en este sector, en el que Álava se afianza como territorio estratégico para el desarrollo de la biotecnología, la medicina personalizada, los dispositivos médicos y la investigación biomédica.