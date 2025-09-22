Álava proyecta incentivos fiscales para el sector de las biociencias

La Diputación de Álava va a iniciar el proceso de definición de incentivos fiscales al sector de las biociencias, en la misma línea que los ... establecidos para la industria audiovisual. Así lo ha anunciado el máximo dirigente foral, el diputado general Ramiro González, en el pleno de política general de este lunes.

Los incentivos irán en la misma línea a los establecidos para la industria audiovisual, con el objetivo de dar un «fuerte impulso» a esta actividad en el terrritorio. Antes será necesaria una definición de los incentivos, una consulta a la Unión Europea y su aprobación por la Cámara alavesa.

«Llevará su tiempo, exigirá diálogo, pero creo que se trata de una iniciativa que puede suponer un «salto importante» para una actividad que, ha reseñado el jeltzale, «puede generar mucho empleo y riqueza para Álava».

Ampliar Ramiro González durante su intervención en el Pleno de Política General. Rafa Gutiérrez

Guardian

Otro de los anuncios realizados por el diputado general se ha centrado en la situación económica de Aiaraldea y en concreto en Guardian. El dirigente del PNV ha avanzado que el Gobierno vasco y la Diputación trabajan en «un proyecto serio de nueva actividad» para las instalaciones de la empresa. «Es un proceso largo y complejo, pero confío en que se produzcan buenas noticias en no demasiado tiempo».

Aparte, en el ámbito de las infraestructuras, el Jefe del Ejecutivo ha avanzado que la Diputación alavesa junto con otros socios se presentará a la licitación que próximamente convocará Adif para la gestión de la plataforma intermodal de Júndiz.

Viviendas en Ribera Alta y Elosu

En el ámbito de la vivienda, el dirigente peneuvista ha anunciado que la primera fase del programa de promoción de vivienda por parte de la Diputación foral se pondrá en marcha en Ribera Alta y Elosu, con las primeras edificaciones. Además, Álava Agencia de Desarrollo abrirá una oficina de atención a pie de calle que centralizará todas las ayudas forales de vivienda, facilitando así la información y el acompañamiento a personas y entidades.

Otra de las medidas anunciadas en este contexto es una línea de ayudas a los ayuntamientos de menos de 3.000 habitantes para la elaboración de un plan de vivienda municipal y un proyecto de Ecosistema de innovación rural de Álava.