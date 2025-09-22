El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Pleno de Política General

Álava proyecta incentivos fiscales para el sector de las biociencias

La Diputación va a iniciar el proceso de definición de estas medidas, que requerirá una consulta a la UE y una mayoría de partidos en las Juntas Generales

Saioa Echeazarra

Lunes, 22 de septiembre 2025, 11:41

La Diputación de Álava va a iniciar el proceso de definición de incentivos fiscales al sector de las biociencias, en la misma línea que los ... establecidos para la industria audiovisual. Así lo ha anunciado el máximo dirigente foral, el diputado general Ramiro González, en el pleno de política general de este lunes.

