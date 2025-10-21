Vitoria inaugura la placa que recordará la tragedia de Arriaga de 1974

«El diablo se apostó en el asfalto e hizo su cosecha en julio», ha relatado a través de un poema Maribel Prieto, una de ... las víctimas del fatídico accidente que el 26 de julio de 1974 se cobró la vida de 13 personas, «que dejaron las huellas de sus pies sangrantes sobre el pavimento». Unas huellas que ahora descansan en una placa conmemorativa inaugurada este martes en la rotonda de Portal de Arriaga, más de un año después de su anuncio. El homenaje se encuentra en un jardín cerca del lugar donde los dos camiones cisterna chocaron, lo que generó una explosión que conmocionó al barrio de El Pilar.

«Pero se olvidó rapidísimo porque lo taparon», ha expresado José Mari Fernández de Ocariz, que con tan solo 24 años perdió a su padre en el derrumbamiento del caserio familiar que se ubicaba en el Parque de Arriaga provocado por la explosión y en cuyos escombros esperó a ser rescatado junto a su madre y cuatro hermanos menores. El más pequeño cumplió los seis años en Cruces, un milagro tras pensar que había fallecido entre los cascotes. «Fue muy fuerte y muy doloroso», ha recordado el vecino, «intentamos escapar y por suerte no lo hicimos, porque habríamos fallecido todos». «Llega a ocurrir un poco más tarde, cuando la gente iba a trabajar a Michelin o a Forjas y habría sido muchísimo peor», ha reflexionado.

Saldar una deuda

Tanto él como Maribel Prieto han sido los encargados de desvelar la placa en un acto al que también han acudido la alcaldesa Maider Etxebarria y la concejala de Gobierno Abierto y Centros Cívicos, Miren Fernández de Landa. La regidora ha descrito este homenaje como un «símbolo de reconocimiento» junto al mural que se encuentra cercano a ella para «rendir respeto y homenaje a las víctimas del suceso». Esta placa tiene como objetivo que «cada vez que una persona pase por aquí, se detenga un instante y recuerde esas ausencias e historias que merecen permanecer en nuestra memoria». La alcaldesa ha subrayado que este acto es «sencillo, pero sentido», porque «la memoria es un acto de justicia» y el Ayuntamiento se «reafirma en nuestro compromiso de no olvidar».

Algo respaldado por Fernández de Landa, que ha rememorado como de cría cogió su «bicicleta roja» y junto a otros chavales de su pueblo se acercó «a ver qué había pasado». Ha recordado «la pared negra, los árboles quemados y los camiones parados» y ha recalcado «el enorme dolor que el suceso causó en las familias y el vecindario, que sigue latiendo medio siglo después». Un dolor que «se silenció porque ocurrió a finales del franquismo y hubo intereses muy claros», lo que «dejó muchas dudas e incógnitas sobre lo ocurrido». Aun así ha recalcado que «hoy hay una cosa clara», recordar a las víctimas y familiares «que no recibieron ni el trato, ni la ayuda que se merecían, teniendo que salir adelante como pudieron». «El Ayuntamiento quiere mantener la memoria viva y saldar, aunque sea en parte y tarde, esta deuda que tenemos de tantos años de silencio», ha concluido la concejala.