La alcaldesa Maider Etxebarria y la concejala Miren Fernández de Landa admiran la placa. Jesús Andrade

Vitoria inaugura la placa que recordará la tragedia de Arriaga de 1974

El homenaje recuerda el choque de dos camiones que provocó una explosión de gas que dejó 14 muertos, calcinó 66 coches y dañó 400 pisos

Ania Ibañez

Martes, 21 de octubre 2025, 13:29

«El diablo se apostó en el asfalto e hizo su cosecha en julio», ha relatado a través de un poema Maribel Prieto, una de ... las víctimas del fatídico accidente que el 26 de julio de 1974 se cobró la vida de 13 personas, «que dejaron las huellas de sus pies sangrantes sobre el pavimento». Unas huellas que ahora descansan en una placa conmemorativa inaugurada este martes en la rotonda de Portal de Arriaga, más de un año después de su anuncio. El homenaje se encuentra en un jardín cerca del lugar donde los dos camiones cisterna chocaron, lo que generó una explosión que conmocionó al barrio de El Pilar.

