Estado del Espacio Martín Ttipia, ya reformado Rafa Gutiérrez

Inaugurado el Espacio Martín Ttipia tras su reforma para mejorar el Casco Medieval

La rehabilitación incorpora zonas verdes, espacios de juego infantil y un mirador panorámico junto a la muralla medieval de Vitoria

Jon Casanova

Lunes, 24 de noviembre 2025, 13:43

Comenta

El Espacio Martín Ttipia ha sido inaugurado tras su completa rehabilitación como una actuación estratégica para la regeneración del Casco Medieval de Vitoria. Situado entre ... las antiguas Neveras y el Cantón de la Soledad y que limita con la muralla medieval ve la luz tras una prórroga a causa de un derrumbe de un contrafuerte. Ahora, la «intervención está prácticamente finalizada» –tras siete meses, aunque inicialmente era una obra a realizar en cuatro– a falta de «colocar la barandilla y el cierre» ha comentado la alcaldesa Maider Etxebarria. Un espacio que «tradicionalmente ha tenido pocos espacios verdes», en palabras de Beatriz Artolazabal, teniente de alcaldesa, que a partir de ahora dispone de nuevas zonas verdes, espacios lúdicos y un mirador panorámico junto a la muralla histórica.

