Inaugurado el Espacio Martín Ttipia tras su reforma para mejorar el Casco Medieval

El Espacio Martín Ttipia ha sido inaugurado tras su completa rehabilitación como una actuación estratégica para la regeneración del Casco Medieval de Vitoria. Situado entre ... las antiguas Neveras y el Cantón de la Soledad y que limita con la muralla medieval ve la luz tras una prórroga a causa de un derrumbe de un contrafuerte. Ahora, la «intervención está prácticamente finalizada» –tras siete meses, aunque inicialmente era una obra a realizar en cuatro– a falta de «colocar la barandilla y el cierre» ha comentado la alcaldesa Maider Etxebarria. Un espacio que «tradicionalmente ha tenido pocos espacios verdes», en palabras de Beatriz Artolazabal, teniente de alcaldesa, que a partir de ahora dispone de nuevas zonas verdes, espacios lúdicos y un mirador panorámico junto a la muralla histórica.

Una apuesta que busca cumplir una «doble función de hacer el destino más atractivo pero también más agradable para los residentes», ha destacado Jakes Agirrezabal, viceconsejero de Turismo y Comercio, sobre la remodelación que está llevando a cabo Balgorza por un importe de 1,2 millones de euros.

El proyecto ha consistido en la sustitución del pavimento por uno nuevo permeable, la incorporación de vegetación y la instalación de bancos y gradas que favorecen la estancia además del tobogán de tubo cerrado y espacio de juego infantil. Otro de los elementos protagonistas es el nuevo mirador panorámico –que estará abierto permanentemente–, ubicado en uno de los torreones y concebido como un recurso de alto valor turístico. Sobre ello, Etxeberria ha considerado que «no cabe duda de que este va a ser uno de los mayores reclamos tanto para los vitorianos como para la gente que nos visita» y que atiende a un reclamo vecinal, ha asegurado la alcaldesa.

«Refugio climático»

En esa línea, Artolazabal ha enfatizado en la recuperación del enfoque simbólico y comunitario de la intervención, indicando que es «una actuación pensada para crear espacios más saludables con capacidad para funcionar como refugio climático en los días de calor» en preparación a «los retos ambientales que ya afrontamos», ha señalado. Asimismo, cree necesario dotar al Casco Medieval de infraestructuras verdes para fomentar espacios más saludables preparados para afrontar los retos ambientales actuales.

Un reto «ambicioso», ha indicado Agirrezabal que «necesita disponer de recursos para poder llevarse adelante», que en este caso, que pertenece al Plan de Sostenibilidad Turística en Destino (PSTD) que ha dotado a la capital alavesa de 5 millones de euros de inversión y 80 millones en Euskadi.