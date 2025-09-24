El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Solano, en la calle de Fray Zacarías Martínez. Jesús Andrade

Iara Solano, directora del festival FIAR: «En Vitoria falta un espacio de creación artística permanente»

La programadora y creadora escénica se estrena al mando del Festival Itinerante de Arte Relacional de Álava

Ramón Albertus

Ramón Albertus

Miércoles, 24 de septiembre 2025, 00:12

Iara Solano (Vitoria, 1985), directora del FIAR (Festival Itinerante de Arte Relacional de Álava), vuelve a su ciudad con un nuevo programa tras el ... adiós al festival Intacto hace siete años. La creadora escénica, con una trayectoria reconocida en espacios como el Teatro de La Abadía o el Centro Condeduque de Madrid, impulsa ahora una cita que se celebrará del 8 al 12 de octubre en distintos enclaves de la capital vasca y de localidades como Ondategi, Arraia-Maeztu o Murguía.

