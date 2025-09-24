Iara Solano, directora del festival FIAR: «En Vitoria falta un espacio de creación artística permanente»

Iara Solano (Vitoria, 1985), directora del FIAR (Festival Itinerante de Arte Relacional de Álava), vuelve a su ciudad con un nuevo programa tras el ... adiós al festival Intacto hace siete años. La creadora escénica, con una trayectoria reconocida en espacios como el Teatro de La Abadía o el Centro Condeduque de Madrid, impulsa ahora una cita que se celebrará del 8 al 12 de octubre en distintos enclaves de la capital vasca y de localidades como Ondategi, Arraia-Maeztu o Murguía.

«La idea de este ciclo lleva tres años en mi cabeza y queremos ser un festival que acoja e intente combatir malestares contemporáneos como la soledad», explica Solano, que además prepara un proyecto para el Museo del Prado, estudia Antropología («estoy empezando el curso en la UNED», tutoriza proyectos escénicos y este viernes estrena 'Máquina Mística' en el programa Off Lokal del Festival Internacional de Teatro de Vitoria.

- Ya fue directora del festival Intacto, que se suspendió en parte por falta de apoyo institucional. Regresa con otro festival.

- Esto creo que es la condición humana (risas). Para sobrevivir olvidamos lo malo y con el tiempo solo recordamos lo bueno. Lo de Intacto sigue siendo un problema de nuestro territorio y es que no hay apoyos a largo plazo a los proyectos. La mayoría son iniciativas independientes, de salas o festivales pequeños y falta un apoyo sólido.

- ¿Qué pasó el aquella ocasión?

- El festival Intacto llegó a su mejor momento y para crecer necesitaba lo que tenía sentido que fuera. Duró ocho años. Veíamos la necesidad de abrirnos a lo social, de activar otras vías del festival, pero fue imposible. Y replicar algo sin sentido es absurdo, así que decidimos parar y poner la energía en otro lugar.

- El Festival Itinerante de Arte Relacional de Álava (FIAR) llama a muchos la atención desde el nombre. Para quien no tenga ni idea, ¿qué es el arte relacional?

- He estado recuperando un poquito de energía y este festival es diferente. Como su nombre indica se trata de un arte que pone en el centro las relaciones, la conexión, el encuentro. Tiene que ver con crear experiencias escénicas, algo vivencial. Por lo general es íntimo, porque en las relaciones buscamos la distancia corta. Es un arte que mira al otro, que no ve al público como masa ni como consumidor.

- Aparte está la inquietud por programar propuestas que le gustaría ver.

- Hay artistas que sigo de cerca y que no acaban llegando a la ciudad por programaciones institucionales. Es una especie de responsabilidad y placer absoluto traer propuestas a mi ciudad y que son maravillosas.

Talento

- Defiende que hay un gran talento en Álava. ¿Tiene la sensación de que hay más actividad en las provincias vecinas?

- No sé si estoy capacitada para medir cuantitativamente si hay más o menos actividad. Pero nuestro tejido cultural es motivo de orgullo, con ejemplos como Aritz López (Proyecto Larrua), Danzálava o Baratza. Hay una labor maravillosa que en otros focos supuestamente más brillantes no hay. Lo que sí creo es que como capital deberíamos tener al menos un espacio de creación permanente y una programación continuada de lenguajes contemporáneos.

- En diferentes ocasiones se ha hablado de Krea, del Iradier e incluso Montehermoso como ese espacio para la creación. ¿Su mejor opción?

- Todos esos se prestan y serían envidiables por muchos otros espacios en Madrid y en Barcelona. Tenemos infraestructuras, lo que pasa es que falta confiar en un proyecto vivo y en el que artistas puedan trabajar de manera continuada. Tampoco se necesita construir teatros porque ya los tenemos, pero el acceso no es fácil. Tenemos un teatro en cada centro cívico, pero no son flexibles para las compañías locales. Y sé que es posible que haya quien se enfade conmigo por decir esto, pero es lo cierto.