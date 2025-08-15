La huelga del personal de tierra en Ryanair pone a prueba al aeropuerto de Vitoria

Después de varias semanas de negociación sin acuerdo, los trabajadores de Azul Handling, la filial de personal en tierra de Ryanair, inicia este viernes una ... huelga que podría alargarse hasta finales de año. Los sindicatos UGT y CGT pararán durante diez horas en cada uno de los tres días de este puente festivo para reclamar una mejora en las condiciones de trabajo a demanda de los empleados de esta filial. Piden que se conviertan en indefinidos varios contratos que actualmente son a tiempo parcial, que no se sancione a esos trabajadores a tiempo parcial cuando se niegan a hacer horas extras opcionales y que no se limiten las adaptaciones de jornada para cuidar menores o dependientes.

El personal en huelga es el que se suele encargar de labores como el 'check-in' o la carga y descarga de maletas, no la tripulación de los aviones, que está adscrita directamente a la aerolínea irlandesa y no a esta filial. Los paros se harán en tres franjas horarias cada día: de 05.00 a 09.00 horas, de 12.00 a 15.00 y de 21.00 hasta medianoche. En la práctica, la medida podría afectar a 12 de los 14 vuelos de Ryanair con origen o destino en Vitoria a lo largo de este fin de semana.

El Ministerio de Transportes publicó ayer la resolución que fija los servicios mínimos. En Foronda esta cifra irá desde el 83% en las conexiones con Mallorca hasta el 60% que se aplicará en los vuelos con el resto de aeropuertos. En caso de que las rutas sean canceladas, Ryanair deberá reubicar al 90% de los pasajeros que vuelen a Baleares y al 65% de quienes lo hagan a otros aeropuertos.

Vuelos de Foronda Viernes Los vuelos de ida y vuelta a Alicante operan en horario de huelga.

Sábado Cuatro conexiones con Sevilla y Málaga se verán afectadas. Una de Bruselas llegará a los 20 minutos de acabar el primer paro del día.

Domingo Cinco de los seis vuelos de Ryanair deberán funcionar con servicios mínimos.

En Vitoria, los propios sindicatos esperan que la afección de la huelga no sea de calado porque Foronda es un lugar donde hay una «alta rotación» en la plantilla de Azul Handling. Así lo señaló ayer, en declaraciones a EL CORREO, José Manuel Macián, responsable de acción sindical de UGT en el sector aeronáutico. «Esperamos que el impacto sea mayor en los aeropuertos más grandes, con bases de Ryanair», señaló. Y ahí sí entran en juego todos los puntos de conexión de Vitoria: hay base en Alicante, Sevilla, Málaga y Mallorca.

Hacia todos estos destinos –también hasta Milán, aunque la huelga se ciñe a España– hay vuelos programados este fin de semana. En horarios de huelga están la conexión de ida y vuelta con Alicante este viernes, al menos cuatro operaciones con Sevilla y Málaga el sábado –hay un avión de Bruselas a Vitoria que también podría verse afectado– y cinco rutas más el domingo desde o hacia Mallorca, Alicante y Milán.

«No buscamos perjudicar a los pasajeros»

Macián, no obstante, lamentó que los servicios mínimos son «abusivos» y «lastran el derecho de huelga». La Organización de Consumidores y Usuarios ha recordado ya que la cancelación de los vuelos, de producirse, «implica el reembolso del billete y una compensación de hasta 600 euros por pasajero. Además, puede acompañarse de una solicitud de indemnización adicional por los perjuicios causados». La organización insta a Ryanair «a que efectúe los pagos que correspondan y no obligue a los afectados a ir a juicio, tal y como ocurrió en 2018». Entonces, la OCU presentó una demanda colectiva contra la aerolínea y ganó en los tribunales.

Si la situación no llega a un acuerdo, los paros se extenderán a todos los miércoles, viernes, sábados y domingos hasta final de año. «No buscamos paralizar el servicio ni perjudicar a los pasajeros. Queremos que la empresa cumpla la ley, respete el convenio y reconozca la dignidad laboral de su plantilla», recalca Macián.