¿Te gusta la tele? Estas son las series, programas y 'realities' que se estrenan en el FesTVal de Vitoria

Nuria Nuño Viernes, 29 de agosto 2025, 12:52 | Actualizado 13:08h.

El FesTVal vuelve a poner toda la carne en la parrilla televisiva. El certamen de Vitoria, regresa este septiembre con su XVII edición, que se celebrará entre los días 1 y 6. Habrá más de una decena de estrenos absolutos de distintas producciones audiovisuales de la nueva temporada televisiva. Como es habitual, las 'premieres' estarán respaldadas por los rostros y artistas más conocidos de las plataformas y cadenas. El Festival de Televisión, con EL CORREO como medio oficial, contará también con la participación de AMC Networks, la FORTA, la Academia de TV, el Sindicato de Guionistas de España ALMA, la Vitoria-Gasteiz Film Office y la Sociedad Española para la Transformación Tecnológica (SETT), en diferentes convocatorias. Todos los protagonistas orbitarán alrededor del Palacio de Congresos Europa, que volverá a ser este año el centro del certamen catódico con su famosa alfombra naranja; muy presente en el cartel de este año, obra del diseñador Juanjo Contreras.

Las nuevas entregas de 'Supervivientes. All Stars', 'MasterChef Celebrity' y 'La Voz', cuya presentación se ha añadido a última hora a la programación oficial, se darán a conocer en el certamen vitoriano junto a siete nuevas series de ficción y otras interesantes iniciativas. Es el caso de 'Así se escribe un crimen', serie de 'true crime' de ETB que cuenta con la participación de periodistas de EL CORREO.

Lunes, 1 de septiembre Alfombra: 14.30 horas (aproximadamente) 'La Voz'

Tráiler oficial de la nueva entrega de 'La Voz'. Antena 3

'La Voz', uno de los 'talent show' más exitosos de Antena 3, volverá muy pronto a la pequeña pantalla con lo que, anticipan, será «una temporada de cine». Regresa con Eva González al frente del espacio, y con un renovado equipo de 'coaches' formado por Pablo López, Malú, Sebastián Yatra y Mika, que responden a la llamada del programa desde diferentes rincones del mundo. Este último debutará en la versión de adultos tras haber sido asesor de López. La nueva edición del concurso, la duodécima ya, se presentará, en exclusiva, para toda la prensa acreditada en el FesTVal el lunes, 1 de septiembre. Eso sí, los seguidores del programa podrán ver de cerca a los protagonistas, que desfilarán por la alfombra naranja. ¿La cita? A partir de las 14.30 horas en el Palacio de Congresos Europa.

Lunes, 1 de septiembre Alfombra: 19.00 horas 'Supervivientes All Stars'

La segunda edición de 'Supervivientes All Stars', que se estrena el 4 de septiembre en Telecinco, acaparará los focos en la primera jornada del FesTVal. Los protagonistas de esta nueva aventura, que ya fueron concursantes del 'reality' en ediciones anteriores, regresan a los Cayos Cochinos para vivir una «nueva experiencia más extrema y exigente» que volverá a ponerles a prueba.

Entre los elegidos, figuran Jessica Bueno, Gloria Camila, Iván González, Elena Rodríguez, Sonia Monroy, Carlos Alba, Kike Calleja, Fani Carbajo y Rubén Torres. Parte del equipo del programa, que vuelven a conducir Jorge Javier Vázquez y Sandra Barneda, desfilará por la alfombra naranja y comentarán junto a un grupo de los conocidos exconcursantes de anteriores entregas de 'Supervivientes' las claves de esta segunda edición del formato en «una presentación en la que no faltarán las sorpresas», anticipa la organización.

Martes, 2 de septiembre Alfombra: 19.30 horas 'Zoomers'

'Zoomers', de Prime Video, se centra en las vivencias de la generación Z -los nacidos con el cambio de siglo-, que cuenta con un elenco de jóvenes actores que acudirán al festival para mostrar los tres primeros episodios de los seis capítulos de media hora de duración que conforman la producción. Esta nueva serie aborda todos los eventos a los que se han tenido que enfrentar en los últimos años: pandemia, cambio climático, crisis económicas... y todo antes de finalizar sus estudios. La serie combina humor negro con drama generacional para retratar desde dentro las contradicciones de crecer en una «época marcada por la incertidumbre».

Ampliar Prime Video

Esta producción está protagonizada por Biel Rossell Pelfort, la mexicana Azul Guaita y Berta Castañé. También cuenta con Itziar Atienza, Adrián Luque, Cosmo González, João Bettencourt, Rubén Fernández, Luna Bengoechea, y el monologuista y humorista Héctor de Miguel.

Martes, 2 de septiembre Alfombra: 21.30 horas 'Entrepreneurs'

De la mano de Disney+, el FesTVal acogerá el estreno, con la proyección de los dos primeros capítulos, de 'Entrepreneurs', la primera serie original creada, escrita y protagonizada por Rober Bodegas y Alberto Casado, los humoristas detrás de 'Pantomima Full'. En este trabajo muestran el día a día de un grupo de emprendedores que trabajan en un 'coworking'. El reparto principal lo completan Aura Garrido junto a Gonzalo de Castro, Victoria Martín, Luis Bermejo, Aníbal Gómez, Lalo Tenorio, Juan Grandinetti, Kimberley Tell, Luna Zuazu, Judith Fernández, Óscar Ortuño, David Comrie, María Pascual, Marta Guerras y Santi Alverú, entre otros. 'Entrepreneurs' está dirigida por Álex de la Iglesia, a cargo de los tres primeros episodios; Rodrigo Ruiz Gallardón, de los cuatro siguientes; y Adolfo Martínez, de los tres finales. Carolina Bang, Álex de la Iglesia y Rodrigo Ruiz Gallardón son los productores ejecutivos.

Disney+

'Entrepreneurs' cuenta la historia de Gonzalo (Rober Bodegas), hijo de un famoso empresario hostelero que se ha dedicado a seguir los pasos de su padre montando bares de copas financiados por él. Ahora, su padre se ha cansado de pagarle los negocios a su hijo y, como última oportunidad, le ha cedido un local para que monte algo que no sea otro 'afterwork' en el que pasar el día con sus amigos. Falto de ideas, Gonzalo acude a unas conferencias de emprendimiento y queda prendado del 'humo' que vende Jacobo, un autoproclamado gurú 'entrepreneur' (Alberto Casado), con quien se asocia para crear un 'coworking' para emprendedores. Para evitar que el negocio sea un fracaso más de Gonzalo, su padre obliga a su otra hija, Julia, (Aura Garrido) a vigilar y asegurarse de que el negocio de su hermano sea mínimamente rentable.

Miércoles, 3 de septiembre Alfombra: 19.15 horas 'La Agencia'

Mediaset España presentará en primicia y con la presencia de sus principales protagonistas una de sus grandes apuestas de ficción para la nueva temporada: 'La Agencia'; adaptación de la aclamada serie francesa 'Call my Agent'. Esta nueva ficción se adentra en el frenético día a día de Rebecca Talent, una de las agencias de representación artística más importantes del país, donde Gabi (Javier Gutiérrez), Andrea (Manuela Velasco), Matías (Carlos Bardem) y Maribel (Fiorella Faltoyano) gestionan la carrera de actores de primer nivel mientras intentan no naufragar en sus propias vidas personales. En ese entorno ya de por sí complejo y caótico irrumpe súbitamente Valeria (Marta Hazas), una agente de la competencia, lo que complicará aún más las cosas. Cada capítulo contará, además, con la aparición de una gran estrella del panorama audiovisual que protagonizará una trama interpretándose a sí misma. Con un tono fresco, audaz y lleno de humor, 'La Agencia' ofrece «una mirada vibrante y emocionante de la trastienda del mundo del espectáculo».

Miércoles, 3 de septiembre Alfombra: 21.15 horas 'Sin gluten'

La tercera jornada del FesTVal acogerá el preestreno de 'Sin gluten', la nueva comedia de TVE protagonizada por Diego Martín junto a un reparto coral en el que figuran Adam Jezierski, Alicia Rubio, Iñaki Ardanaz, Teresa Cuesta y Antonio Resines, con la colaboración especial de Marta Fernández Muro y Fernando Tejero. Es una ficción «ágil, fresca y gamberra», cuya acción transcurre en una escuela de cocina. Aborda con humor temas como la redención, la inclusión social y las segundas oportunidades.

El personaje principal es un famoso chef caído en desgracia por culpa de su adicción a la bebida y que se ve obligado a reinventarse como profesor en un centro de formación para personas en riesgo de exclusión social. A través de sus clases, los personajes descubrirán no solo los secretos de la cocina, sino también los ingredientes necesarios para reconstruir sus vidas.

Jueves, 4 de septiembre Alfombra: 18.30 horas 'MasterChef Celebrity'

Como ya es tradición, Vitoria será escenario de la puesta de largo de 'MasterChef Celebrity, de RTVE, que alcanza su décima edición. El 'talent' culinario, con Pepe Rodríguez, Samantha Vallejo-Nágera y Jordi Cruz como jurado, regresa a La 1 con 16 nuevos aspirantes famosos dispuestos a enfrentarse a toda clase de desafíos que pondrán a prueba su talento, su habilidad y su creatividad ante los fogones: Alejo Sauras, Charo Reina, David Amor, Valeria Vegas, Necko Vidal, Masi, Valeria Ros, Jorge Luengo, Rosa Benito, Soraya Arnelas, José Manuel Parada, Quique Torito, Mariló Montero, Juanjo Bona, Miguel Torres y Mala Rodríguez.

Ampliar Plantel de concursantes de 'Masterchef Celebrity' TVE

Jueves, 4 de septiembre Alfombra: 21.30 horas 'La caza. Irati'

Movistar Plus+ presentará 'La caza. Irati' con un reparto encabezado por Megan Montaner, Félix Gómez y Silvia Alonso. La cuarta temporada de esta producción transcurre en la selva de Irati (Navarra). Más de 20.000 hectáreas de bosque que la convierten en uno de los parajes naturales más grandes de Europa. Un equipo de la UCO se traslada hasta allí cuando los habitantes de una pequeña aldea descubren el cadáver de una mujer asesinada.

En esta ocasión, el teniente Ernesto Selva trabajará a las órdenes de Gloria Mencía, una joven inspectora que ha sabido ganarse la confianza del coronel Figueroa. El teniente ha perdido la ilusión por su trabajo y piensa en dejar el Cuerpo. Pero Ernesto no cuenta con la incorporación de Sara Campos que, después de perder a Víctor (su ex pareja), completó su formación académica y ahora trabaja como psicóloga en la Sección de Análisis del Comportamiento Delictivo de la Guardia Civil. La ayuda de Sara será clave, pues los misteriosos asesinatos y las desapariciones se siguen sucediendo en Irati y, por primera vez, los investigadores barajan la idea de un nuevo asesino en serie que se esconde en lo más profundo de un bosque inmenso rodeado de historias y viejas leyendas.

Viernes, 5 de septiembre Alfombra: 18.15 horas 'Poquita fe'

De la mano de Movistar Plus+ llega en primicia la segunda temporada de 'Poquita fe', serie protagonizada por Esperanza Pedreño y Raúl Cimas, entre otros. La sinopsis nos indica que han pasado tres meses desde que la historia quedara en suspenso al final de su primera entrega. Con la crisis de pareja aún por resolver, a Berta y José Ramón les echan del piso. Tras mucho buscar, un conocido del barrio les ofrece por un módico precio una vivienda al lado de la que tenían, pero hasta dentro de seis meses no se queda libre. Ellos deciden esperar y, durante ese tiempo, irse a vivir con los suegros. Un día llega la cuñada, que también se ha quedado sin casa y que se instala allí con ellos. Convivir con la familia, sea política o propia, es una prueba de fuego para cualquier pareja. Y Berta y José Ramón no son los más preparados para superar esos retos.

Viernes, 4 de septiembre Alfombra: 19.45 horas 'El otro lado de la mesa'

EITB preestrena con público de 'El otro lado de la mesa', una las apuestas de ETB2 para la nueva temporada televisiva de otoño. El periodista Xabier Garcia Ramsden estará al frente de este innovador «experimento sociológico que apuesta por el diálogo sincero y la reflexión profunda». Un programa de servicio público en el que cada semana, dos personas completamente desconocidas y con opiniones radicalmente opuestas sobre un mismo tema se sentarán juntas a cenar. Sus conversaciones les llevarán a debatir, conectar, distanciarse e incluso emocionarse. Contarán, además, con la colaboración de la psicóloga Amagoia Eizagirre, quien analizará y contextualizará las dinámicas emocionales y comunicativas que se producen en cada encuentro.

Viernes, 4 de septiembre Alfombra: 21.15 horas 'Mar afuera'

Atresmedia mostrará en primicia 'Mar afuera', nueva serie original de atresplayer, un nuevo formato protagonizado por Gabriel Guevara, Hugo Welzel y Laura Simón. El FesTVal acogerá el estreno con la presencia de su elenco principal y proyectará el primer capítulo. Se trata de la adaptación española de la italiana 'Mare Fuori', una de las series europeas de mayor éxito internacional en los últimos años. Esta ficción narra la historia de los jóvenes internos en un centro de menores que «tendrán que hacer frente a un peligroso entorno lleno de amenazas».

Carlos y Álvaro son dos chavales que, por un desafortunado accidente, acaban internos en un correccional de menores situado frente al mar en Alicante. Allí les tocará cumplir condena mientras las amenazas de la banda de 'Los Pajaritos' recaen sobre ellos. Deberán mantener la esperanza en un futuro mientras su presente se torna cada vez más oscuro. Allí también encontrarán el apoyo de internos como Saray, una joven que prefiere vivir en el centro antes que volver a su problemática vida en el exterior, o de trabajadores como Mario, un hombre implicado con la reinserción de los internos que llegará a poner en peligro su propia vida por ayudar a estos chicos.

De lunes a sábado El reparto de 'Kraken' y otras presentaciones

Las jornadas para profesionales, estudiantes y curiosos del mundo audiovisual, el llamado PROFESTVAL, se realizarán entre el 4 y el 6 de septiembre en el Palacio Europa de Vitoria. Además, al margen de los estrenos que contarán con el atractivo del paseo de sus protagonistas por la alfombra naranja, durante toda la semana se presentarán a los medios acreditados un buen puñado de novedades que marcarán la nueva temporada televisiva. Así, se dará a conocer la nueva programación de ETB, entre cuyas novedades figura 'Así se escribe un crimen', y se ofrecerán, por ejemplo, detalles sobre 'El precio de'; un nuevo formato de Telecinco dirigido y presentado por Santi Acosta; 'Emparejados' (Atresmedia), con el ex futbolista Joaquín Sánchez y Susana Saborido; 'Trivial pursuit' (RTVE), la adaptación televisiva de uno de los juegos de mesa más icónicos de la historia; 'Bailando con las estrellas' (Mediaset España) y 'Directo al grano', el nuevo magacín de RTVE conducido por Marta Flich y Gonzalo Miró.

'Informe Plus+', la nueva entrega del formato de Movistar Plus+ protagonizada por Álvaro Benito, se hará un hueco en la agenda. En Vitoria, se presentará también 'Cuánto, cuánto, cuánto', el nuevo programa de entretenimiento de RTVE capitaneado por Eva Soriano. Por su parte, Gonzo dará a conocer la nueva entrega de 'Salvados' (Atresmedia), que regresa a La Sexta con su temporada 19. Y 'Drag Race España', con Supremme de Luxe y Samantha Ballentines, mostrará un avance de lo que deparará su quinta edición.

En el apartado de ficción, habrá hueco para conocer 'Las hijas de la criada' (Atresmedia), serie original de Antena 3, adaptación de la novela de Sonsoles Ónega, ganadora del Premio Planeta 2023. Encabezan el reparto Verónica Sánchez, Carlota Baró, Alain Hernández y Martina Cariddi, entre otros. De igual modo, se presentará 'Pensión incompleta', un proyecto de ficción inédito en el panorama audiovisual español. ¿La razón? Es la primera serie grabada en las cuatro lenguas oficiales del Estado; en la que conviven el gallego, el euskera, el catalán y el castellano. Está coproducida por TVG, EITB y 3CAT. Por último, el 6 de septiembre se desvelarán los nombres de los protagonistas de la esperada 'Kraken. El libro negro de las horas', adaptación del 'best seller' de la vitoriana Eva García Sáenz de Urturi, que se rodará este otoño en la capital alavesa.

Sábado, 6 de septiembre Inicio del espectáculo: 20.00 horas Premios Joan Ramon Mainat y gala de clausura

La tradicional gala de clausura de la 17ª edición del FesTVal tendrá como conductores al periodista Jota Abril y a la actriz Ane Rot. Será un espectáculo que dirigirán Poty Castillo y Alberto Maeso y en el que actuarán, entre otros, los cómicos Xavier Deltell y Daniel Fez.

Ampliar Risto Mejide, Klaudio Landa, Ana María Bordas y Vicente Vallés.

Durante la ceremonia se entregarán también los Premios Joan Ramon Mainat al reconocimiento de una carrera o trayectoria. En esta ocasión, los cuatro galardonados son Risto Mejide, Klaudio Landa, Ana María Bordas y Vicente Vallés. De igual modo, se entregará el Premio Constantino Romero, los Premios FesTVal y el Premio FesTVal-AISGE a la Interpretación, entre otros.