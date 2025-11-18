González insta a EH Bildu a facilitar la aprobación del presupuesto en Álava El diputado general pide que «al menos» se abstenga y aleja un pacto con el PP, que «está más en fase de confrontación que en fase de negociación»

La negociación presupuestaria en Álava se antoja este año complicada. Tras unas semanas de conversaciones iniciales entre el Ejecutivo de PNV y PSE, que gobierna en minoría, y la oposición, el pacto parecía encaminado a suscribirse en un primer momento con EH Bildu, pero el diálogo se volvió a abrir al PP y Elkarrekin Podemos.

Las negociaciones encaran ahora una «nueva fase», como ha señalado el diputado general, Ramiro González. El mandatario jeltzale, tras un primer diagnóstico de los primeros contactos mantenidos con los partidos, ha instado a EH Bildu, su socio presupuestario en el presente ejercicio, a que «facilite» la aprobación de las Cuentas. Según ha reiterado, el proyecto presupuestario incluye partidas acordadas para 2026 con la formación de Eva López de Arroyabe, que además calificó el proyecto de «bueno», ha precisado. Por ello le exige «al menos» una abstención -precisamente fue la fórmula por la que optaron el pasado año los abertzales para que las cuentas salieran adelante-. «Es la posición que hay que demandarle, no se entendería otra diferente», ha sostenido el Jefe del Ejecutivo foral. También les ha lanzado reproches, ya que «estamos conociendo sus propuestas a través de los medios y todavía hoy no las tenemos».

Hay que recordar que la izquierda abertzale trazó una línea roja para impedir que se repita la fórmula del año pasado, cuando el Ejecutivo PNV-PSE aprobó las cuentas con Bildu y las medidas fiscales con el PP. A este respecto, González ha matizado que la coalición «no ha trasladado» ese condicionante al Gobierno foral, y el Ejecutivo ha preguntado «expresamente» por esa cuestión, pero no han obtenido respuesta. Por tanto, «la pregunta que cabe hacerse es si está dispuesta a apoyar» las medidas tributarias para el año 26. «Si no quieren que se pacte con el Partido Popular, será porque ellos están dispuestos a aprobarlas, no creo que sea porque no quieren que se aprueben», ha analizado.

Aunque González no descarta acordar con los otros grupos (habla con todos salvo con Vox), el escenario actual no deja aparentemente otras opciones de sellar pactos, según ha evidenciado. Así, con respecto al PP, «en este momento en Euskadi está más en fase de confrontación que de negociación», ha reprochado. En las conversaciones previas que han mantenido, ha apuntado, «nos ha trasladado que no hay un clima propicio en este momento que haga fácil el acuerdo entre el Partido Popular y las formaciones que conformamos el Gobierno». De fondo está el irrespirable ambiente que existe en la política nacional, donde socialistas y populares van al choque total, y también a nivel autonómico, donde defienden políticas en muchos casos antagónicas.

El PP exige una rebaja fiscal

Ese abismo que separa al Ejecutivo y los conservadores se ha reflejado en la valoración realizada por el presidente del PP alavés, Iñaki Oyarzabal, que no comparte las grandes líneas del proyecto presupuestario de jeltzales y socialistas. «Son unos presupuestos diseñados para repetir el acuerdo con Bildu, un modelo que castiga a las clases medias», ha recriminado. Por ello, cualquier alianza con los populares debe pasar inevitablemente por una «rebaja de los impuestos». Y específicamente, «este año no podemos abordar un acuerdo en materia tributaria si no es con una rebaja de los impuestos», ha subrayado Oyarzabal.

En esa línea, ha calificado las cifras del proyecto de Cuentas (con un total que asciende a 727 millones para 2026) de «preocupantes». Ha criticado que «el gasto crece a un ritmo del 7% anual» mientras las arcas forales encadenan un récord de recaudación tras otro. «En seis años los presupuestos han crecido un 50%. ¿Los sueldos han subido un 50% en ese perido?», ha cuestionado. «Se está exprimiendo y castigando a las clases medias» con un modelo que, a juicio del dirigente, conduce al territorio al «declive».

Pese a ello, «no nos cerramos a nada», y la formación presentará sus propuestas. Las principales, además de esa rebaja fiscal, se centrarán en la reducción del gasto «superfluo», abordar «en serio» el problema de la vivienda, apoyar más a los autónomos, la revitalización del comercio y más apoyo a la industria, entre otras.

Por su parte, con Elkarrekin Podemos tampoco se percibe la opción de cerrar una alianza. Los morados han fijado como su «línea roja clara y absoluta» la mejora del convenio de las residencias privadas, para lo que hace falta un acuerdo entre patronal y los sindicatos. Esta cuestión «no está fundamentalmente en manos de la Diputación», ha puntualizado el dirigente peneuvista. Con todo, «no renunciamos a acuerdos con nadie, este Gobierno no tiene vetos», ha enfatizado.