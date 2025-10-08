El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Autobús con cajero de Kutxabank en Gopegi, en Zigoitia. Jesús Andrade

El Gobierno vasco quiere instalar once cajeros en zonas rurales alavesas contra la brecha financiera

Licita la colocación de estos dispositivos en pueblos de más de 300 vecinos que tengan que desplazarse más de 8 kilómetros para sacar dinero

Eva Molano
Saioa Echeazarra

Eva Molano y Saioa Echeazarra

Miércoles, 8 de octubre 2025, 00:17

Comenta

Más de 24.000 vascos que residen en barrios o en zonas rurales, principalmente, se ven obligados a viajar varios kilómetros para acceder a un ... cajero automático. A este fenómeno se le denomina exclusión financiera. El Gobierno vasco, que quiere apostar por el relevo generacional en el sector primario para garantizar la soberanía alimentaria, pretende ir dotando a los municipios de servicios esenciales que eviten precisamente eso, el abandono de los pueblos. Por eso ha sacado a licitación por 1,15 millones la instalación de cajeros sin entidad financiera en 38 municipios vascos, de los que 11 están en Álava.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El diputado general de Álava dice que las colonias de Bernedo «no tendrían que haberse producido»
  2. 2

    Vitoria necesitará «hasta un año» para recuperar sus jardines tras el fin de la huelga
  3. 3

    El garaje comunitario de Vitoria donde más roban está en Adurza
  4. 4

    Los jardineros de Vitoria vuelven este jueves al tajo
  5. 5

    «Desperté en Gaza, medio desnuda entre terroristas»
  6. 6

    El diputado general de Álava dice que las colonias de Bernedo «no tendrían que haberse producido»
  7. 7

    Haizea Wec de Agurain advierte que la huelga sitúa a la empresa «al borde del abismo» y con riesgo de «cierre definitivo»
  8. 8 El gemelo de Fabio Moreno: «Si 'Gadafi' es sincero, que me pida perdón en persona»
  9. 9

    Identifican monedas del ejército del Príncipe Negro halladas en Vitoria
  10. 10

    Vitoria registra el doble de personas sin hogar, que suben de 107 a 233 en menos de un año

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo El Gobierno vasco quiere instalar once cajeros en zonas rurales alavesas contra la brecha financiera

El Gobierno vasco quiere instalar once cajeros en zonas rurales alavesas contra la brecha financiera