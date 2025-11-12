Gastronomía y arte se dan la mano en Campezo en una reivindicación de la innovación sin olvidar los orígenes

'Lurra'. Tierra. El concepto bajo el que el mundo de la gastronomía y el del arte se han dado la mano este miércoles en ... la localidad alavesa de Santa Cruz de Campezo. Una reivindicación del paisaje en una jornada de reflexión en torno a la cocina y el territorio, la innovación sin olvidar los orígenes. Todo aderezado de danza, pintura y música en directo. Y con el restaurante Arrea!, el único estrella Michelin alavés, como escenario y Edorta Lamo ejerciendo de maestro de ceremonias. Porque nadie mejor para reivindicar ese maridaje entre fogones y naturaleza que el cocinero que ha puesto Campezo en el mapa de los mejores sitios para degustar el entorno.

De la tierra al plato y del plato al arte. Así ha transcurrido la jornada organizada por el Basque Culinary Center. Una «reunión de amigos» en la que se han citado referentes del mundo gastronómico, entre ellos varios integrantes del nuevo colectivo de restauradores alaveses Arabak0, junto a productores del territorio y gente del mundo del arte que han ido construyendo un relato a bocados en torno a la importancia del respeto al entorno.

Ampliar Rafa Gutiérrez

«Si la tierra pudiese hablar más alto, nos insultaría», ha remarcado Edorta Lamo. El cocinero alavés, que hace unos años regresó al solar de sus antepasados, destacó las señales que está mandando la madre naturaleza. «Este año apenas tenemos castañas o gorrubiote, que es el fruto del madroño», ha lamentado. «Paseo cada día por el monte y veo las incongruencias que hemos cometido los seres humanos, pero creo que Ama Lurra es una madre con paciencia y estamos a tiempo de cambiar».

Los artistas Mireia Gabilondo, Fernando Bernués, Arantxa Orbegozo, Eneko Galdos y Mikel Urdangarin han transmitido la conexión con la tierra a través de su arte con una escenificación en directo de sus habilidades.

Y, entre bocados como gilda de paloma, suertes de manzana oxidada y chorizo de jabalí o trucha ahumada y pan frito, productores locales como Anna Montserrat, de Mendialdeko Ogia en Maeztu, y Roberto Oliván, de Tentenublo Wines en Viñaspre, han detallado las peripecias que les condujeron a meterse de lleno en la producción de pan y de vino, respectivamente. «Con lo que comemos estamos construyendo el paisaje», ha remarcado el paisajista Jakoba Errekondo.

Jon Ayala, Patxi González, Ane Novoa, Juan Urretavizcaya, Beñat Ormaetxea, Iñaki Eceiza, Luisa López, Imanol Zubelzu, Mikel Urdangarin, Aitor Arregi, Joxe Mari Aizega, Jakoba Errekalde, Mireia Gabilondo, Fernando Bernués, Roberto Ruiz, Adrián Delgado, Javi Rivero, Anna Montserrat, Iker Izeta, Aimar Arregi, Roberto Oliván, Eneko Izkue, Arantxa Orbegozo, Alaitz Bilbao, Luis Hernández o Jabi Sarasua y Beatriz Pascual, estos dos últimos cocineros encargados de preparar la comida a seis manos junto al anfitrión, se han dado cita en el Arrea! en una jornada para reivindicar el valor de la tierra.