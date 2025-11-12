El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Gastronomía y arte se dan la mano en Campezo en una reivindicación de la innovación sin olvidar los orígenes

Rafa Gutiérrez

El restaurante Arrea!, el único estrella Michelin alavés, ha sido escenario de una jornada con danza, pintura y música en directo

Borja Mallo

Borja Mallo

Miércoles, 12 de noviembre 2025, 15:05

Comenta

'Lurra'. Tierra. El concepto bajo el que el mundo de la gastronomía y el del arte se han dado la mano este miércoles en ... la localidad alavesa de Santa Cruz de Campezo. Una reivindicación del paisaje en una jornada de reflexión en torno a la cocina y el territorio, la innovación sin olvidar los orígenes. Todo aderezado de danza, pintura y música en directo. Y con el restaurante Arrea!, el único estrella Michelin alavés, como escenario y Edorta Lamo ejerciendo de maestro de ceremonias. Porque nadie mejor para reivindicar ese maridaje entre fogones y naturaleza que el cocinero que ha puesto Campezo en el mapa de los mejores sitios para degustar el entorno.

