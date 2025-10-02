El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Una persona mayor camina ayudado por un andador y una mujer. E. C.

La foto hecha por una víctima permite a la Ertzaintza capturar al mayor ladrón de ancianos en Vitoria

El Grupo 6 cerró el círculo de sospechosos cuando varios asaltados hablaron de un «desdentado». Vive de okupa en un trastero y se le imputa una docena de robos con violencia

David González

David González

Jueves, 2 de octubre 2025, 20:50

Comenta

El Grupo 6, una unidad de la Ertzaintza especializada en delitos graves, llevaba casi dos meses tras su pista. Se había convertido en un ... objetivo prioritario debido a su dinámica para asaltar a personas mayores cuando éstas accedían a sus portales. Siempre atacaba a plena luz del día. Les arrebataba lo que podía: cadenas de oro, carteras, bolsos.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Detienen a un repartidor en Vitoria por «agresión sexual» a una clienta a la que llevó un paquete
  2. 2 El «mayor» congreso de la historia de Vitoria obligará a cortar el tráfico y vetar aparcamientos en el entorno del Europa
  3. 3

    Detienen a un repartidor en Vitoria por «agresión sexual» a una clienta a la que llevó un paquete
  4. 4

    Bronca del juez a un condenado en Vitoria: «Ir de fiesta con navaja no soluciona problemas, los provoca»
  5. 5

    Bronca del juez a un condenado en Vitoria: «Ir de fiesta con navaja no soluciona problemas, los provoca»
  6. 6

    Israel desactiva la flotilla de Gaza y anuncia que enviará a sus 443 activistas a Europa
  7. 7 ¿Quién es el artista que abarrotará la plaza de los Fueros de Vitoria este sábado?
  8. 8

    Estudiantes alaveses se manifiestan contra Israel y la interceptación de la flotilla
  9. 9 Música, gastronomía, teatro... Elige tu plan del fin de semana en Vitoria
  10. 10

    La huelga de jardineros de Vitoria se acerca a su fin tras seis largos meses de conflicto

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo La foto hecha por una víctima permite a la Ertzaintza capturar al mayor ladrón de ancianos en Vitoria

La foto hecha por una víctima permite a la Ertzaintza capturar al mayor ladrón de ancianos en Vitoria