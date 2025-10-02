La foto hecha por una víctima permite a la Ertzaintza capturar al mayor ladrón de ancianos en Vitoria

El Grupo 6, una unidad de la Ertzaintza especializada en delitos graves, llevaba casi dos meses tras su pista. Se había convertido en un ... objetivo prioritario debido a su dinámica para asaltar a personas mayores cuando éstas accedían a sus portales. Siempre atacaba a plena luz del día. Les arrebataba lo que podía: cadenas de oro, carteras, bolsos.

El presunto autor de, al menos, una docena de estos asaltos fue detenido la mañana del miércoles por efectivos del Grupo 6, quienes llevaban varios días cercándole. La Policía Local y la Ertzaintza habían organizado vigilancias preventivas en hasta seis barrios de la ciudad ante la psicosis que había provocado.

Sus víctimas tienen entre 65 y 92 años. Y la buena memoria de varios de ellos ha resultado fundamental para su captura. En este sentido, una de las últimas asaltadas tuvo la sangre fría para hacerle una fotografía desde el suelo cuando éste huía. Era una imagen de su espalda, pero en la que se le apreciaba perfectamente tanto la ropa como su fisonomía. Otros afectados, indican fuentes de la investigación, «coincidieron en que le faltaban varios dientes, que era desdentado».

Algunos robos Agosto Sólo en ese mes, la Ertzaintza tramita 14 denuncias por robos con violencia a mayores de 65 años. Entre enero y julio hubo 20.

Lunes 22 de septiembre Asaltos a una septuagenaria que necesita andador en Desamparados y un sexagenario en San Martín.

Jueves 25 de septiembre Un hombre de 91 años es asaltado en su bloque en Txagorritxu.

Con esas pistas, los integrantes del Grupo 6 comenzaron a mover la imagen por la comisaría de Portal de Foronda. Varios patrulleros aportaron algunos nombres de delincuentes que conocían de las calles de la ciudad. El círculo comenzaba a cerrarse tras semanas de vigilancias infructuosas y pesquisas sin éxito.

Hace escasos días, el Grupo 6 localizó al ahora detenido. Se trata de un varón que reside de okupa en un trastero. Se le realizaron varios seguimientos con la esperanza de pillarle 'in fraganti'. Gracias a nuevos avances en la investigación policial, miembros de esta unidad le interceptaron la mañana del miércoles y el principal sospechoso acabó detenido.

En las siguientes horas se registró su trastero. En principio se han localizado varias «evidencias» de su posible implicación en buena parte de la actual oleada de robos con violencia a personas mayores que asola la ciudad.

Tras dos noches en el calabozo Este viernes pasará a disposición judicial

Por ahora se le asocia con una docena de asaltos cometidos en los últimos meses en diferentes barrios de la ciudad como Txagorritxu, Coronación, El Anglo, San Cristóbal o Coronación.

Debido a su «ludopatía», en la Ertzaintza sospechan que tardaba «poco» en vender las carteras, bolsos, cadenas o relojes que sustrajo a la fuerza a sus víctimas, a las que no dudó en tirar al suelo para robarles. «Ha podido matar a alguien», aseguran medios internos de la comisaría de Portal de Foronda. Se da por hecho que siempre ha actuado solo, sin cómplices.

Este viernes, tras pasar dos noches en los calabozos, está previsto su puesta a disposición del juzgado de guardia, Instrucción número 3. En principio se le imputará por su supuesta autoría en una docena de robos con violencia.