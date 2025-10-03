El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Una patrulla mixta durante las fiestas de La Blanca. Jesús Andrade

La Policía Local y la Ertzaintza patrullan juntas por la Avenida

Estas nuevas parejas a pie para prevenir robos violentos trabajarán en Gazalbide, Txagorritxu, San Martín y Lovaina

David González

David González

Viernes, 3 de octubre 2025, 00:17

Desde el miércoles, los transeúntes y vecinos de la zona de la Avenida de Gasteiz y calles aledañas se han topado con una imagen inusual. ... Un ertzaina y un policía local, ambos uniformados, a pie y juntos. Se trata de un ensayo apalabrado por los departamentos de Seguridad del Ayuntamiento y del Gobierno vasco, ambos inmersos en un momento delicado. Al aumento de los delitos violentos en la ciudad –por ejemplo, muchos de los últimos robos a personas mayores se concentran en esta nueva área de patrullaje mixto–, se añade el déficit de patrullas. Un fenómeno más acusado en la comisaría de Portal de Foronda.

