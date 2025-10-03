La Policía Local y la Ertzaintza patrullan juntas por la Avenida

Desde el miércoles, los transeúntes y vecinos de la zona de la Avenida de Gasteiz y calles aledañas se han topado con una imagen inusual. ... Un ertzaina y un policía local, ambos uniformados, a pie y juntos. Se trata de un ensayo apalabrado por los departamentos de Seguridad del Ayuntamiento y del Gobierno vasco, ambos inmersos en un momento delicado. Al aumento de los delitos violentos en la ciudad –por ejemplo, muchos de los últimos robos a personas mayores se concentran en esta nueva área de patrullaje mixto–, se añade el déficit de patrullas. Un fenómeno más acusado en la comisaría de Portal de Foronda.

Esta vigilancia conjunta se centrará en prevenir esos asaltos y se desarrollará los próximos días, festivos incluidos. De momento, eso sí, sólo está previsto su desarrollo en horario vespertino. Participan dos agentes de cada cuerpo. Dicho de otro modo, hay un par de patrullas 'mezcladas'.

Hasta la fecha se han centrado en los barrios de Gazalbide, Txagorritxu, San Martín y Lovaina, con la extensa Avenida de Gasteiz como hilo conductor. «Me ha llamado la atención verles pasar», subrayó Manu, vecino de la calle Abendaño, desde una terraza de esta arteria.

Un agente de cada cuerpo se alternará para liderar cada actuación

Durante las fiestas de La Virgen Blanca ya hubo una prueba similar. Tuvo más agentes por cada cuerpo y estuvo focalizada en las zonas festivas. Ya entonces hubo dificultades operativas para resolver cada intervención. «¿Quién de los dos agentes detiene? ¿Qué cuerpo presentará los atestados al juzgado?», se preguntan en las plantillas de ambas comisarías, donde la medida se ha recibido con poco o nulo entusiasmo.

En este contexto de desconfianza, el sindicato Euspel ha sido el primero en pronunciarse. «La experiencia se intentó en fiestas y fue un desastre. Experimentos como este demuestran que quienes toman las decisiones desconocen cómo trabaja una Policía y que se toman la seguridad en broma».

«En Donosti se hace»

Por su parte, una portavoz oficial del Departamento vasco de Seguridad resaltó ayer que es «una práctica incluida en los planes de acción conjuntos (Ertzaintza y Policía Local) que se desarrollan en diferentes municipios de Euskadi. En Donosti se está haciendo y en Bilbao se está estudiando. No tiene nada que ver con la cantidad de recursos». En este punto recuerdan que este patrullaje mixto se incluyó en el plan de acción presentado por el Ayuntamiento en junio ante el aumento de los robos con violencia. El concejal de Seguridad en Vitoria, César Fernández de Landa, declinó ayer comentar la medida.

Para el día a día, estas dos patrullas mixtas recién estrenadas cuentan con la instrucción expresa de que los días impares, como hoy, el agente de la Ertzaintza liderará «la primera intervención» y, a partir de ahí, alternará con su colega de la Policía Local. Los días pares será al revés. Como ambos cuerpos poseen competencias exclusivas –el tráfico es asunto de la Guardia urbana–, se supone que en esos casos aplicarán esta lógica.