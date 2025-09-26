Desconocidos asaltan en Vitoria a cinco ancianos en cuatro días cuando entraban a sus portales

Robos a mayoresDesconocidos asaltan en Vitoria a cinco ancianos en cuatro días cuando entraban a sus portales
La víctima más joven tiene 74 años y la mayor, 91 años. La Ertzaintza busca a los ladrones de estos robos en Coronación, Txagorritxu, El Anglo, Desamparados y San Cristóbal
Viernes, 26 de septiembre 2025, 00:56
Entre el lunes y ayer jueves, hasta cinco personas mayores diferentes fueron asaltadas por desconocidos en sus portales de Vitoria. A los asaltantes les ... dio igual que tres de sus víctimas necesitaran de andador o bastón para desplazarse. Las edades de los atracados en lo que va de semana oscilan entre los 74 y los 91 años.
«Por las descripciones que nos han proporcionado no les ha robado la misma persona», ataja una ertzaina consultada por este periódico. Este cuerpo se encarga de la investigación de estos cinco casos todavía por resolverse. Todos los ladrones eran varones. «Ninguno tendrá más de 40 años de edad», avanzan los agentes consultados.
El lunes un octogenario fue sorprendido cuando aguardaba el ascensor en el portal de su casa, en el barrio de El Anglo. «Le abordó por la espalda, le arrebató la cartera y huyó», deslizan fuentes policiales.
El último data de ayer. Sobre las 12.30 horas, un hombre de «91 años» accedió a su bloque, en Txagorritxu. Al parecer, un desconocido «le empujó, le tiró al suelo y le quitó el dinero».
Entre medias, el lunes, una septuagenaria «que necesita andador para desplazarse» y otro octogenario que usa bastón también fueron atracados en sus portales. En Desamparados y San Cristóbal respectivamente. Mientras que el miércoles, un joven le quitó la bandolera a un vecino de 88 años cuando esperaba al ascensor. Ocurrió en Coronación.
