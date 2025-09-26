El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Dispositivo de la Ertzaintza en Vitoria. E. C.

Robos a mayores

Desconocidos asaltan en Vitoria a cinco ancianos en cuatro días cuando entraban a sus portales

La víctima más joven tiene 74 años y la mayor, 91 años. La Ertzaintza busca a los ladrones de estos robos en Coronación, Txagorritxu, El Anglo, Desamparados y San Cristóbal

David González

David González

Viernes, 26 de septiembre 2025, 00:56

Entre el lunes y ayer jueves, hasta cinco personas mayores diferentes fueron asaltadas por desconocidos en sus portales de Vitoria. A los asaltantes les ... dio igual que tres de sus víctimas necesitaran de andador o bastón para desplazarse. Las edades de los atracados en lo que va de semana oscilan entre los 74 y los 91 años.

