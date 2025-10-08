El festival FIAR se estrena con una apuesta por la danza, el teatro y el arte de cercanía en Vitoria En el arranque del nuevo ciclo alavés destacan propuestas como 'Enbor(r)ak' y 'Objetuario'

Este miércoles 8 de octubre echa a andar un nuevo festival en Álava que celebra as artes –sobre todo escénicas– con una serie de propuestas de cercanía. FIAR (Festival Itinerante de Arte Relacional de Álava), ideado por Iara Solano, arranca con un encuentro en torno a la cultura y sostenibilidad en la Casa del Cordón (18.30 horas, es necesaria inscripción previa) y mañana cuenta con dos de propuestas destacadas que no es habitual ver en el circuito institucional.

Por un lado, 'Objetuario' es una experiencia que invita al público a «emprender un viaje hacia su propia memoria a través de los objetos» (mañana, a las 18.00 y 19.00 en Montehermoso). Así como 'Enbor(r)rak', un espectáculo de teatro-danza de la compañía Harreman, que celebra la «convivencia cultural a través de la danza, la música y las tradiciones populares» (mañana, en la calle Tenerías 18; 20.30 horas). Este montaje se estrenó el año pasado en el Festival BadBilbao y escenifica el primer día de las fiestas de un pueblo de Euskadi. «Poco a poco, transita hacia una fiesta común que puede ser de cualquier localidad», avanza la compañía.

Con este programa que acompaña el arranque del curso y refresca la agenda cultural del 8 al 12 de octubre se apuesta por otro tipo de escenarios. Beatriz Lagartos conducirá 'Geosensibles' (11 de octubre, sierra de Entzia), un paseo con aforo limitado para «escuchar el paisaje». Este mismo sábado se celebrará en la Sala Baratza la 'Gymkhana', que también pasará el 12 por KuartangoLab. Esta original propuesta plantea un «viaje escénico entre lo íntimo y lo colectivo, con humor y ternura», con un aforo limitado a 30 personas por función. Las entradas para los diferentes eventos se pueden adquirir en la web (entradium.com/es/organizers/festival-fiar).

Entre esas propuestas llamativas también se encuentra la 'Oficina de Donaciones de Historias de Amor'. Una actividad gratuita sin necesidad de reserva previa, con duración de 10 a 15 min por pareja de donantes, que se establecerá este sábado en la plaza de la Virgen Blanca (16.30-20.30) y el domingo en Murguía (16.00-20.00).