El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar

Familias de Legutio y dos municipios vizcaínos, derivadas a Salburua por la falta de pediatra

Osakidetza afirma que el profesional del centro de salud de Legutio ha obtenido plaza en otro destino y que está habiendo «muchos movimientos» tras las últimas OPE, pero que el puesto se cubrirá

Sara López de Pariza

Sara López de Pariza

Martes, 14 de octubre 2025, 11:58

Comenta

Las familias de Legutio, Otxandio y Ubidea llevan «semanas» sin su pediatra de referencia. Los dos segundos son municipios de Bizkaia pero pertenecen a la ... OSI Araba, por eso sus habitantes acuden al centro de salud de Legutio. Este ambulatorio se ha quedado sin pediatra y desde entonces tienen que acudir a Vitoria para cualquier consulta con los menores. En concentro al ambulatorio de Salburua.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El doble «homicidio» de Izaro y Cristian en Júndiz, pendiente de un análisis en Alemania
  2. 2

    Emakunde investiga un caso de «acoso sexual» en el udaleku de Bernedo
  3. 3

    Estos son los colectivos radicales unidos contra Falange pero que no se soportan entre sí
  4. 4 Servicios mínimos para el paro por Palestina del miércoles: 30% en el transporte y como un festivo en sanidad
  5. 5

    Una empresa alavesa puede devolver la vista a partir de un diente
  6. 6 Servicios mínimos para el paro por Palestina del miércoles: 30% en el transporte y como un festivo en sanidad
  7. 7

    Lonjas desde 75 euros para reactivar Salburua, Zabalgana y Casco Viejo
  8. 8

    Emakunde investiga un caso de «acoso sexual» en el udaleku de Bernedo
  9. 9

    Trump a Sánchez: «¿Estáis trabajando en lo del PIB? Ya llegaremos a eso. Pero fantástico trabajo el que estáis haciendo»
  10. 10

    Trump a Sánchez: «¿Estáis trabajando en lo del PIB? Ya llegaremos a eso. Pero fantástico trabajo el que estáis haciendo»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Familias de Legutio y dos municipios vizcaínos, derivadas a Salburua por la falta de pediatra

Familias de Legutio y dos municipios vizcaínos, derivadas a Salburua por la falta de pediatra