Familias de Legutio y dos municipios vizcaínos, derivadas a Salburua por la falta de pediatra

Las familias de Legutio, Otxandio y Ubidea llevan «semanas» sin su pediatra de referencia. Los dos segundos son municipios de Bizkaia pero pertenecen a la ... OSI Araba, por eso sus habitantes acuden al centro de salud de Legutio. Este ambulatorio se ha quedado sin pediatra y desde entonces tienen que acudir a Vitoria para cualquier consulta con los menores. En concentro al ambulatorio de Salburua.

«Nos han comentado que el pediatra ha conseguido plaza en otro sitio, pero no nos dicen nada más», lamenta una de las madres afectadas. Desde el Ayuntamiento de Ubidea han informado a los vecinos de esta situación, que definen como «precaria y preocupante». El Consitorio lamenta además que «la jornada de trabajo del médico en el pueblo no es diaria» y que los profesionales que van moviéndose entre diferentes centros de salud de la zona «hacen lo que pueden».

Fuentes del departamento de Salud del Gobierno vasco confirman a EL CORREO que el pediatra de Legutio ha obtenido plaza en otro destino y que ahora mismo su puesto está sin cubrir. Las mismas fuentes señalan que está habiendo «muchos movimientos de profesionales» tras las últimas OPE y que por eso están quedando huecos libres. Sin embargo, la intención es cubrir el puesto del centro de salud de Legutio lo antes posible. Por el momento «la solución más efectiva» ha sido derivar a las familias a Salburua dado que es el ambulatorio más cercano a las tres localidades.

La falta de profesionales en Osakidetza y la dificultad para cubrir muchas especialidades es algo recurrente. Salud ha admitido que faltan facultativos hasta en 52 especialidades y pediatría no es una excepción. Solo en Atención Primaria Osakidetza tenía el pasado año 186 puestos de médico de familia y pediatras sin cubrir, a los que había que sumar otras 33 plazas vacantes de facultativos infantiles en sus hospitales.

También en Aranbizkarra y el Casco Viejo

En el barrio de Aranbizkarra también sufren este problema. Los vecinos se movilizaron el pasado mes de marzo para protestar porque el centro de salud de Aranbizkarra II había perdido sus dos pediatras, una situación que a día de hoy sigue igual. Las familias tienen que trasladarse hasta Olaguibel con sus pequeños, también las de Arantzabela y una parte de Salburua.

«En Olaguibel hay diez pediatras y en Aranbizkarra ninguno, no lo entendemos. El centro de salud pierde parte de su esencia si no dispone de estos profesionales», lamenta Guillermo Perea, presidente de la asociación de vecinos de este barrio vitoriano, que va a solicitar una reunión con la directora de Pediatría de Álava para exponerle la problemática. «No vamos a parar con este tema, los niños son nuestro futuro y merecen atención en su barrio», zanja Perea.

En el Casco Viejo la situación es similar, solo que en su caso el servicio de pediatría es «intermitente». «Tan pronto hay pediatra como no. Al principio nos derivaban a Aranbizkarra y luego a Olaguibel», expresa Manu Arakama, al frente de la asociación vecinal Gasteiz Txiki. Se enfrentan a esta situación desde el año pasado. «Estamos pendientes de la construcción del nuevo centro de salud, en el que nos han asegurado que este puesto estará cubierto». La inauguración de esta nueva infraestructura, sin embargo, no se espera hasta 2030.