Las familias buscan cómo conciliar ante 18 días de vacaciones escolares en Álava

Borja Mallo Lunes, 17 de marzo 2025, 00:08 Comenta Compartir

A la mayoría de las madres y padres alaveses se les presenta un auténtico rompecabezas en las próximas semanas ya que la conciliación familiar se ... va a convertir en misión casi imposible para muchos al encontrarse con que los colegios cierran 18 días consecutivos.En la mayoría de los casos, el último día lectivo será el miércoles 16 de abril y las clases no se retomarán hasta el lunes 5 de mayo. La tormenta perfecta en forma de un caprichoso calendario que en este 2025 ha deparado que a las habituales once jornadas que no son lectivas entre Semana Santa y Pascua se les sumen otras siete más por San Prudencio y el 1 de mayo. Cada cual recurrirá a sus propios subterfugios para 'salvar' este periodo en el que niños y niñas no tendrán que madrugar para ir al cole, pero a los que será necesario mantener entretenidos y cuidados.

Las familias que puedan, aprovecharán para cogerse vacaciones para salvar el trance y hacer alguna escapada. Tradicionalmente, tanto la semana de Pascua como el puente de San Prudencio han sido fechas predilectas de muchos alaveses para desplazarse. ¿Las razones? Que los destinos no están excesivamente masificados, resultan bastante más asequibles económicamente y además hay más opciones de que la climatología sea benigna. Pero encadenar tantos días de fiesta consecutivos no es viable para la mayoría de padres y madres y entonces se reparten, echan mano de los abuelos o buscan actividades con las que entretener a los retoños. «En estas fechas los viajes son cortos y el destino estrella para los alaveses es PortAventura» Eneko Ibarnia Presidente de la Asociación de Agencias de Viajes de Álava «Por una parte están quienes aprovechan los vuelos chárter que salen de Foronda o de otras zonas cercanas para visitar ciudades europeas, que suele ser la elección en Semana Santa, mientras que en San Prudencio, que el tiempo suele ser mejor, se apuesta más por zonas de sol como el sur de España o Canarias. Y son viajes cortos, casi nadie se va dos semanas», detalla Eneko Ibarnia, presidente de la Asociación de Agencias de Viajes de Álava. Eso sí, si hay un destino estrella para las familias que festejan el patrón lejos de la provincia, sin duda ese es Salou y, más concretamente, PortAventura «que ahora sale mucho más barato». Colonias, de siempre y nuevas Lo más veteranos en estas lides de fomentar las actividades de los más pequeños durante las vacaciones escolares son los centros cívicos de Vitoria, que llevan más de dos décadas ofertando una amplia programación. Durante cuatro días de la semana de Pascua (del 21 al 25 de abril), la red ofertará colonias en las ludotecas (de 4 a 8 años) y además en Iparralde se activará el ludoclub (de 9 a 12) por las mañanas. Mientras que por las tardes habrá una programación de actividades puntuales. «Durante las dos décadas que llevamos programando actividades en la semana de Pascua, tenemos un objetivo claro: favorecer la conciliación familiar en fechas de vacaciones escolares. Y otro, no menos importante, favorecer la socialización de niños y niñas con el juego como herramienta educativa y de diversión. Se trata de que aprendan y se diviertan. O se diviertan y aprendan, que para eso estarán de vacaciones», revela la concejala de Gobierno abierto y Centros cívicos, Miren Fernández de Landa (PNV). «En los centros cívicos tenemos el objetivo de favorecer la conciliación familiar en las vacaciones escolares» Miren Fernández de Landa Concejala de Centros cívicos Y en los últimos años también son muchos los colegios que se han lanzado a organizar colonias en verano y, ante las peticiones de las familias, varios de ellos han ampliado también su oferta la vacaciones de primavera como las que vienen por delante. Es el ejemplo del colegio San Prudencio, que este año estrenará un campus en estas fiestas. «Nunca habíamos hecho porque eran pocos días, pero ahora, al ser 18, las familias nos han pedido porque para muchas es imposible conciliar. Cada día practicaremos un deporte y haremos un taller relacionado y calculamos que vendrán en torno a 60 o 70 alumnos, aunque mucha gente espera hasta el último momento», explica Mikel Solachi, responsable de actividades extraescolares de San Prudencio. Mucho deporte Los diferentes clubes deportivos de la ciudad también presentan sus planes especiales para los más pequeños, con los máximos representantes de la provincia, Deportivo Alavés y Baskonia, a la cabeza con sus campus de fútbol y baloncesto, además de una programación especial en Bakh, que incluye colonias para niños, cursos intensivos de natación o iniciación al pádel. «Nunca habíamos, pero las familias nos han pedido porque para muchas es imposible conciliar» Mikel Solachi Responsable de extraescolares de San Prudencio «Damos un servicio muy amplio tanto por edad como por variedad y opciones por los que para las familias tiene un impacto muy positivo a la hora de la conciliación. En Bakh nos hemos especializado en esta área y llevamos más de 15 años realizando este tipo de actividades. Atrae a todo tipo de público y cada vez viene más gente ajena a la instalación ya que estamos abiertos tanto a socios como a no socios. El año pasado más de 400 niños y niñas formaron parte de nuestros campus e intensivos durante la época de Semana Santa», señala Iñigo Ruiz de Zárate, director de Bakh. También la Fundación Estadio ofrece por las mañanas un campus, mientras que una de las propuestas más llamativas es la del centro de equitación Gaubea Ecuestre de Valdegovía, que oferta un campamento con alojamiento en el que los grandes protagonistas son los paseos a caballo. «El año pasado más de 400 niños y niñas estuvieron en nuestros campus durante Semana Santa» Iñigo Ruiz de Zárate Director de Bakh

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión