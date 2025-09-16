La experimentación escénica toma la sala Baratza con la Noche Scratxe

Ramón Albertus Martes, 16 de septiembre 2025, 12:56 Comenta Compartir

Una apuesta por la exhibición diferente, en la que tanto las propuestas como la labor de la compañías experimentales se puede observar muy de cerca. El programa Scratxe Gaua, también conocido como la Noche Scratxe, celebra su 19 edición en la sala Baratza y el museo Artium de Vitoria del 19 al 21 de septiembre. Como trasladan desde la organización Arroxbola Sormen Kolektiboa, esta propuesta se diferencia de otras porque permite disfrutar de obras en «proceso de creación y los grupos pueden testearlos ante el público asistente».

El arranque del ciclo se producirá este viernes 19 de septiembre, con el recibimiento de todas las artistas en la sala del barrio de Coronación y el estreno de 'Estar viva me grita' de Urania Ducajú, en coproducción con Arroxbola. «Mi madre, mi hermana y yo hemos sido víctimas de mi padre. Mi madre se quedó a las puertas de la comisaría. Yo no puedo hacer nada más que denunciar esta violencia para recuperar la vida que me han roto», comentaba la artista madrileña acerca de su poemario homónimo.

En esta ocasión se estrena un montaje en el que la danza, la performance y las artes visuales se dan la mano. «Es un solo de artes vivas que mezcla el lenguaje audiovisual con la danza y la poesía, en el que se explora el dolor de la infancia, la pérdida del sentido, la enfermedad y el intento de desalojar la historia personal del cuerpo», trasladan los promotores del evento acerca de un trabajo que fue premiado por la organización el año pasado y obtuvo una residencia en Baratza, así como un proceso de 'mentoring' por parte de artistas especializadas que han acompañado el desarrollo creativo.

Taller en Artium con Zabaleta

Ya el sábado, 20 de septiembre, se representarán las seis piezas seleccionadas para esta edición: 'Desperté y todo era blanco', de Aurora & Clara, un proyecto de artes vivas, instalación visual y sonora que se activa mediante la acción performativa; 'Se abre el telón y cae el del medio', conferencia performativa de Damián Montesdeoca; 'Serie para la preparación del intento', una pieza entre el teatro y la performance de Candela Garazi; 'Ixalak', de Ane Arrugaeta y Clau_topia, en el que se mezcla poesía, música y movimiento; 'Los trabajos del amor', de Lara Brown & Amalia Ruiz-Larrea, una performance que pone la espera en el centro. Una conversación sobre la intimidad entre mujeres; y 'El primer tacto', de Pablo Zamorano, en colaboración con Javier Pardo. Tras la exhibición, el público y las compañías conversarán acerca de los trabajos, los temas y su enfoque.

Una de las novedades del programa en esta edición se produce el domingo 21 de septiembre con una sesión de trabajo en Artium que contará con Idoia Zabaleta. Serán cuatro horas en la que se ahondará en los procesos creativos con participantes y abierta a un público participante. Este proyecto, que promueve la creación y el desarrollo de trabajos escénicos originales en Vitoria, cuenta con el apoyo del Ayuntamiento de Vitoria, Diputación de Álava y Fundación Vital. Las entradas para Scratxe Gaua están ya disponibles en la web (salabaratza.com). La entrada anticipada tiene un precio de 10 euros (12 euros en taquilla). La función del viernes será a las 20.00 horas, el sábado comenzará a las 19.00 horas y la sesión del domingo será de 10.30 a 14.00 horas.