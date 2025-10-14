Etxebarria exige al Gobierno vasco que ponga medios para que no se repitan los incidentes del domingo en Vitoria La alcaldesa ha invitado a los protagonistas de la batalla campal, falangistas y radicales vascos, a que «si quieren quedar a pegarse, que queden en un descampado»

Rosa Cancho Martes, 14 de octubre 2025, 17:26 | Actualizado 18:08h. Comenta Compartir

La alcaldesa de Vitoria, Maider Etxebarria, ha pedido este martes al Departamento de Seguridad del Gobierno vasco que dirige Bingen Zupiria que ponga los medios necesarios para que la capital alavesa no vuelva a convertirse en un campo de batalla, como ocurrió el domingo a raíz de los enfrentamientos protagonizados por radicales de la ultraderecha y de la izquierda y que se saldaron con decenas de heridos, muchos de ellos ertzainas, una veintena de detenidos y cuantiosos daños materiales.

La regidora socialista ha agradecido la actuación de los agentes, «que se vieron desbordados», y ha recordado que ya el propio consejero ha reconocido que el dispositivo de la Ertzaintza «no logró garantizar la seguridad en las calles de Vitoria». Etxebarria no ha querido opinar sobre si el dispositivo policial falló o no y ha exigido que «se pongan los medios necesarios» para que no vuelva a pasar. «El consejero ya dijo que estaban en ello, para que esta situación no vuelvan a ocurrir», ha añadido.

Etxebarria ha mostrado su preocupación los destrozos provocados en la ciudad valorados en 10.000 euros. El primer recuento asciende a una treintena de contenedores dañados o destrozados, quince papeleras arrancadas y hasta una marquesina de publicidad afectada. Eso, además de los múltiples desperfectos ocasionados a comercios, bares y restaurantes. En este sentido, ha invitado a los causantes de estos incidentes a que «si quieren quedar a pegarse, que queden en un descampado». «Que nos dejen vivir a los ciudadanos en paz y que respeten la convivencia, que no vengan a destrozarnos nada». ha remarcado dirigiéndose indistintamente a los dos bandos. «Pido respeto. Llevo años diciendo que esto está causado por los dircursos 'ultras'».

La alcaldesa de Vitoria, sin embargo, no ha querido pronunciarse sobre la propuesta del diputado general, Ramiro González, a favor de la ilegalización de la Falange, con la que sí ha estado de acuerdo Beatriz Artolazabal, primera teniente de alcaldesa (PNV) y socia de gobierno, porque «Falange defiende valores antidemocráticos y anticonstitucionales». «Estoy de acuerdo con que todos aquellos partidos que no defienden la democracia y que exaltan símbolos franquistas e incluso nazis deberían estar ilegalizados».