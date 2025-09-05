Etxebarria asegura que Olárizu tendrán «el mejor estado posible» para la romería pese a la huelga de jardineros

Tras más de cinco meses de huelga de los jardineros en Vitoria, las zonas verdes y parques presentan un estado totalmente descuidado y seco. Es ... lo que ocurre en las campas de Olárizu a escasas jornadas de la tradicional romería, el próximo lunes 15. Pese a esta situación, la alcaldesa, Maider Etxebarria, ha asegurado que «desde luego no se va a anular ninguna de las festividades tan especiales y tan queridas por la ciudadanía de Vitoria y esperamos presentar el mejor estado posible de las campas». En junio, sin embargo, los organizadores del Araba Euskaraz, previsto celebrarse en Olárizu, tuvieron que cambiar su ubicación en el último momento debido a la gran altura de la hierba y su mal estado.

La alcaldesa ha anunciado este viernes que «intentaremos presentar la mejor de las caras del parque, estamos barajando diferentes posibilidades y desde luego mostrar nuestra máxima colaboración para que este día se realice de la mejor manera posible y con el mejor estado posible de las campas», ha explicado la regidora, que no ha detallado qué actuación concreta realizarán. «Estamos estudiando todas las posibilidades que tenemos y cuando tengamos una solución la vamos a poner en marcha», ha apuntado.

Con respecto a la movilización de los trabajadores de la contrata encargada del mantenimiento y siega de jardines, que sigue enquistada, la responsable municipal ha reiterado que «es muy difícil defender esta huelga desde el momento en que tres veces ya se había llegado un acuerdo con el sindicato mayoritario y han reculado en el último momento».

La socialista ha recalcado que «me gustaría que la ciudadanía supiese el incremento que los trabajadores tienen sobre la mesa, tienen una oferta con un incremento de hasta un 20% en cuatro años de aumento de sueldo y con una reducción de la jornada anual de 108 horas. Por tanto, es difícil entender esta huelga». Desde el Gobierno municipal «seguiremos trabajando con los servicios mínimos como hasta ahora».

«Seguiremos con servicios mínimos»

Los parques y jardines de la capital alavesa «no están en su mejor momento, por eso hemos solicitado servicios mínimos, teniendo en cuenta los informes de bomberos que dicen que puede existir cierto riesgo de incendios». A ese respecto, hace pocos días se declaró un fuego en una parcela en Zabalgana, aunque Etxebarria ha puntualizado que el incidente «no tiene nada que ver con la huelga, no es una parcela que por su mantenimiento corresponda a la contrata, pero es la constatación de que existe un peligro de incendio y por eso continúan los servicios mínimos».

Afortunadamente, en las semanas más cálidas del verano no ha habido que lamentar este tipo de sucesos, «pero seguiremos con los servicios mínimos que están ahora establecidos». Esto «no lo determina el mantenimiento», ha reiterado, desde el Consistorio «lo solicitamos» y se establecen en base a los informes técnicos, tanto de seguridad vial como de servicios de los bomberos. «seguimos trabajando con nuestros servicios mínimos esperando que la situación se mejore cuanto antes».

Sobre si tienen planteado algún nuevo contacto con los trabajadores en huelga, «el Ayuntamiento no se reúne, la que se reúne y tiene que negociar este tema es la empresa», ha precisado la máxima responsable de la ciudad. Desde el Ayuntamiento «estamos haciendo todo lo posible». «Hay que tener en cuenta que todo lo que se negocie luego se tiene que asumir por el Ayuntamiento, es decir, por toda la ciudadanía de Vitoria», por lo que ha reclamado «cautela».