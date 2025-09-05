El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Etxebarria asegura que Olárizu tendrán «el mejor estado posible» para la romería pese a la huelga de jardineros

Descarta anular la tradicional fiesta en el emplazamiento ante la falta de mantenimiento tras 5 meses de paro

Saioa Echeazarra

Saioa Echeazarra

Viernes, 5 de septiembre 2025, 12:18

Tras más de cinco meses de huelga de los jardineros en Vitoria, las zonas verdes y parques presentan un estado totalmente descuidado y seco. Es ... lo que ocurre en las campas de Olárizu a escasas jornadas de la tradicional romería, el próximo lunes 15. Pese a esta situación, la alcaldesa, Maider Etxebarria, ha asegurado que «desde luego no se va a anular ninguna de las festividades tan especiales y tan queridas por la ciudadanía de Vitoria y esperamos presentar el mejor estado posible de las campas». En junio, sin embargo, los organizadores del Araba Euskaraz, previsto celebrarse en Olárizu, tuvieron que cambiar su ubicación en el último momento debido a la gran altura de la hierba y su mal estado.

