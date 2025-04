Estrella Morente, Paco Ibáñez y Luis Alberto de Cuenca serán 'Poetas en Mayo' en Vitoria

Ramón Albertus Martes, 15 de abril 2025, 13:18 Comenta Compartir

«La paz comienza en el verso». Con esta reivindicación del poder de la palabra Elisa Rueda, directora del Festival Poetas en Mayo de Vitoria, ha dado presentado la decimotercera edición del programa con el que colabora EL CORREO y sobresale por su nutrida agenda, con cerca de 90 actividades que se celebran del 5 al 30 de mayo.

En el arranque del festival en el pórtico de la Catedral de Santa María se encuentra una de las grandes figuras del programa. La cantaora Estrella Morente presentará su libro de poemas 'Mis poemas y un cante' (2021). Hija del cantaor Enrique Morente y la bailaora Aurora Carbonell, esta gran voz flamenca lleva al formato de recital y cante las anotaciones y versos que ha ido recopilando en sus cuadernos.

Entre los nombres propios de esta edición destacan también el cantautor Paco Ibáñez, que volverá al festival junto a Antton Valverde el 17 de mayo en un concierto que se celebrará en el Conservatorio Jesús Guridi, y el poeta Luis Alberto de Cuenca, quien protagonizará un recital el día 27 en el Parador de Argómaniz. También tendrán presencia voces como Ángeles Mora, Julia Otxoa o Cecilia Domínguez, autoras multipremiadas que forman parte del grupo Genialogías (Asociación feminista de mujeres poetas). El 17 de mayo en el Museo de Bellas Artes recitarán frente a algunos de los cuadros.

La programación vuelve a combinar tradición y vanguardia. La poesía escénica se abrirá paso con propuestas como 'Cante para fregar los platos' o actuaciones en El Corte Inglés. Como subraya Elisa Rueda, este programa es posible gracias a la implicación de diferentes instituciones. La presentación del programa ha contado con Sonia Díaz de Corcuera, concejala de Cultura y Educación del Ayuntamiento de Vitoria; Ana del Val, diput ada Foral de Cultura y Deporte; Clara Navas, directora de Turismo de Gobierno vasco; Ana López de Asensio, directora de Promoción Cultural e Industrias Culturales y Creativas de Gobierno vasco; y Arantxa Ibáñez de Opacua, directora de Fundación Vital Fundazioa.

«La poesía también estará en las instituciones durante el festival», subraya Rueda acerca de un programa «único en el mundo», en referencia a un recital que se llevará a cabo en el pleno municipal el 16 de mayo; y otro, el día 20, en la Diputación de Álava. Una sesión especial y «experiencia única», destaca Ana del Val, quien leyó durante la presentación 'Un poema al no', de Gloria Fuertes, que se entiende como un canto pacífico («No a la guerra. Sí a la paz / Sí a la alegría / Sí a la amistad» «No a la tristeza, no al dolor, no a la pereza»).

Ruta por los caños

Uno de esos eventos destacados es la Ruta Poética en 'Los Caños', el 10 de mayo, que recorrerá seis puntos emblemáticos del casco antiguo de Vitoria. El festival también se expande por el territorio de nuevo. En esa ajetreada agenda Llodio, el día 25, celebrará un certamen de poesía inclusiva con el taller de Apdema, y el día 16 tendrá lugar un recorrido literario por el Valle Salado. La clausura llegará el 30 de mayo en el Jardín Secreto con la participación de la Banda Municipal y un recital coral de voces como Loli G García, Javier Duque o la propia Elisa Rueda.