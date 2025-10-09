La Ertzaintza detiene a tres jóvenes como sospechosos de un doble apuñalamiento en Vitoria

Efectivos de la Ertzaintza detuvieron ayer, miércoles, a tres varones por su presunta participación en el doble acuchillamiento ocurrido el pasado 30 de septiembre en las calles Gorbea y Cruz Blanca ... , y que generó un enorme revuelo en el barrio de Coronación, en Vitoria. Y es que los ahora detenidos -en principio, dos están señalados como autores materiales y el tercero, como cooperador necesario- provocaron cierto caos en ambas vías al apuñalar a dos jóvenes por causas que se investigan. El altercado se produjo sobre las ocho de la tarde, con las calles atestadas de ciudadanos testigos de lo sucedido.

A una víctima la acosaron fuera de un bar de la calle Gorbea. El atacado se refugió en el interior. Aunque intentó coger a un cliente como escudo humano, sus perseguidores acabaron apuñalándole «varias veces». Según fuentes internas de la Ertzaintza, éste «presentaba heridas en un hombro y en la cabeza».

A la otra víctima le atacaron en la calle Cruz Blanca. Por su parte, este joven sólo presentaba heridas leves. Se cree que todos se conocían con anterioridad.

Logran escabullirse

La violencia con que se emplearon los dos atacantes sorprendió sobremanera a los testigos. De ahí que las centralitas de la Ertzaintza y de la Policía Local recibieran varias llamadas de socorro. Pese a la rapidez con que llegaron las primeras patrullas, los sospechosos consiguieron escabullirse.

Después de que testigos informaran de que un posible agresor accedió a un portal de Cruz Blanca, se produjo un registro de un domicilio. Se trató de un piso okupado donde reside habitualmente uno de los ahora capturados. La batida policial resultó infructuosa ya que, en realidad, los sospechosos se marcharon tras pasar por un supermercado cercano, con salidas por la plaza de Zaldiaran y Domingo Beltrán.

Ampliar Ertzainas custodian el domicilio que se registró tras el doble ataque. I. A.

Mientras tanto, la calle Cruz Blanca fue tomada por efectivos de la comisaría de Portal de Foronda, integrantes del Bizkor y agentes de la Policía Local. Todo ante la mirada atónita de decenas de vitorianos.

Ya entonces, uno de los responsables del bar donde se produjo el principal ataque explicó a EL CORREO cómo se desarrollaron los hechos: «Estábamos en el local y nos sobresaltamos al oír unos gritos. De repente un chico entró. Le seguían otros dos jóvenes, que le empezaron a coser a puñaladas. Tras acuchillarle salieron y hemos oído más gritos».

El hostelero estaba muy enfadado, reflejando parte del sentir de residentes y comerciantes de este barrio. «En el local había dos mujeres embarazadas y un niño pequeño. Imagínate cómo se sienten», expresó. «Cómo está la ciudad, esto no hay quien lo aguante», remató. La copropietaria del local agregó que «es un ejemplo más de cómo está nuestro barrio. A ver si alguien se da por enterado y hace algo por arreglarlo».

La investigación

Con lo que no contaban los sospechosos es que, casi desde el primer momento, la Ertzaintza consiguió los datos de los presuntos autores materiales. Ambos son «conocidos» por su historial delictivo. Uno en concreto, de sólo 21 años, está considerado «un especialista en robos con violencia» en el término municipal.

Con esas filiaciones, el Grupo 6 de la Ertzaintza, una unidad especializada en casos complejos, empezó a tirar del hilo. Sus integrantes descubrieron que, en vez de dos, había tres posibles implicados. Durante las siguientes jornadas se dedicaron a localizarles y a atar cabos sobre lo ocurrido la tarde-noche del 30 de septiembre.

Según ha constatado este periódico de fuentes policiales, las pesquisas acabaron ayer miércoles con el arresto de estos tres jóvenes. El Juzgado de Instrucción número 4 de Vitoria será el encargado de decidir su futuro inmediato. En principio, la Ertzaintza sólo les imputa un delito de «lesiones con instrumento peligroso».