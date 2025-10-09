El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Ertzainas se preparan para inspeccionar un piso en el que supuestamente vivía al menos uno de los ahora arrestados. Igor Aizpuru

Ocurrió el 30 de septiembre

La Ertzaintza detiene a tres jóvenes como sospechosos de un doble apuñalamiento en Vitoria

Dos están señalados como los autores materiales de este ataque con armas blancas que generó enorme inquietud en el barrio de Coronación

David González

David González

Jueves, 9 de octubre 2025, 10:24

Efectivos de la Ertzaintza detuvieron ayer, miércoles, a tres varones por su presunta participación en el doble acuchillamiento ocurrido el pasado 30 de septiembre en las calles Gorbea y Cruz Blanca ... , y que generó un enorme revuelo en el barrio de Coronación, en Vitoria. Y es que los ahora detenidos -en principio, dos están señalados como autores materiales y el tercero, como cooperador necesario- provocaron cierto caos en ambas vías al apuñalar a dos jóvenes por causas que se investigan. El altercado se produjo sobre las ocho de la tarde, con las calles atestadas de ciudadanos testigos de lo sucedido.

