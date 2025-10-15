Exámenes a otra hora, descansos de 3 minutos, sol... Expertos proponen medidas en Vitoria para mejorar el sueño de los escolares

El sueño está directamente relacionado con la esperanza de vida. Dormir el tiempo necesario la alarga. Pero una parte nada desdeñable de la población, incluyendo ... a los escolares, no lo cumple. Y el descanso es esencial para el desarrollo cognitivo, emocional, físico y mental, especialmente en niños y jóvenes. En España se estima que el 38,5% de los adolescentes y el 30% de los menores de 5 años sufren una prevalencia del insomnio. Además, el 15% de jóvenes toma las pastillas de sus padres para dormir.

Con el fin de actuar frente a estos preocupantes datos, los expertos médicos reclaman medidas como ajustar los horarios lectivos de los chavales, aumentar el ejercicio físico en horas adecuadas y fomentar la exposición a la luz solar, entre otras. En concreto, han planteado diez propuestas en el marco de un decálogo dentro de la jornada 'Sueño y aprendizaje: por unos horarios escolares saludables' que se desarrolla en Vitoria este miércoles.

Profesionales sanitarios y de otros ámbitos se han congregado en el palacio de congresos Europa para presentar esta iniciativa dirigida a los centros educativos. Se trata de una «hoja de ruta» elaborada por la Alianza por el Sueño junto con el Grupo Pediátrico de la Sociedad Española de Sueño (SES), el Comité de Sueño y Cronobiología de la Asociación Española de Pediatría (AEP) y la Federación Española de Sociedades de Medicina del Sueño (FESMES).

Siesta

El decálogo persigue ofrecer a los centros escolares «una serie de medidas para que puedan desempeñar su labor académica respetando los ritmos biológicos de los estudiantes y, por ende, promover la calidad de su sueño y el rendimiento educativo». Entre las propuestas se plantea establecer la organización de las clases en función de los ritmos naturales diarios de aprendizaje; introducir descansos de 3 a 10 minutos tras cada 45 minutos de actividad académica y pausas cortas tras la introducción de conceptos nuevos; o favorecer la realización de los ejercicios de evaluación en horario de media mañana y en los días centrales de la semana, evitando los lunes y los días tras festivos.

Establecer unos horarios de alimentación adecuados al ritmobiológico de cada etapa educativa, siempre antes de las 14.30 horas; mantener espacios y tiempos para la siesta durante la etapa infantil al menos hasta los 3-4 años; evitar el sedentarismo en el aula; fomentar la actividad al aire libre con exposición a la luz solar antes de comenzar la jornada lectiva y en las horas centrales del día; y favorecer la actividad física dentro o fuera del centro escolar 2 o 3 veces por semana finalizando mínimo 2 horas antes de la hora prevista de sueño según la edad del niño son otras de las proposiciones del decálogo.

Este conjunto de medidas busca «algo muy sencillo pero fundamental, garantizar el derecho al descanso y, con él, el derecho a una educación de calidad y a una vida saludable», subraya el doctor Gonzalo Pin, uno de los participantes en la jornada de Vitoria. «No se trata solo de horarios; hablamos de salud, aprendizaje, bienestar y futuro. Esta es la visión que, desde la perspectiva de la salud, queremos compratir con docentes y familias para llegar entre todos a un consenso. Por ello, es imprescindible que este decálogo no se quede en un documento, sino que se traduzca en políticas y cambios reales en nuestros centros escolares», reclama el facultativo.

El perjuicio de las pantallas

Carlos Egea, coordinador del Grupo Sanitario de la Alianza por el Sueño y Jefe de Servicio de Neumología y de la Unidad Funcional de Sueño de la OSI Araba, defiende que «la concienciación y la educación en hábitos de sueño saludables desde la infancia y la adolescencia son esenciales para proteger su bienestar y desarrollo a largo plazo». El cambio de hábitos y la modernización, con las pantallas y dispositivos, han alterado las rutinas a la hora de meterse a la cama, recuerda el experto.

El también presidente de la Federación Española de Sociedades de Medicina del Sueño (FESMES) advierte de que «el consumo de hipnosedantes entre niños y adolescentes altera la arquitectura del sueño, deteriora la función cognitiva, afecta la salud emocional y aumenta el riesgo de dependencia, repercutiendo negativamente en su conducta y rendimiento académico».

Dormir bien «no es un lujo sino una necesidad fundamental que tenemos que aplicar sobre todo a la población infantil y adolescente», ha remarcado la alcaldesa de Vitoria, Maider Etxebarria, que ha abierto la jornada. La regidora ha destacado que a través de los presupuestos del Ayuntamiento «estamos muy vinculados» con promover los ámbitos de la salud y el medioambiente, que «va a influir también en nuestra calidad de sueño».