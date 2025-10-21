El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Traslado en helicóptero de una persona herida en el campo de rugby de Lakua, que se utiliza como helipuerto para el HUA Txagorritxu. Jesús Andrade

Emergencias gestiona 44.000 incidentes al año en Álava, que se incrementan un 12%

Con 124.900 llamadas de alaveses al 112 el último curso, la mayoría de casos atendidos son urgencias médicas, peligros viales y de seguridad ciudadana

Saioa Echeazarra

Saioa Echeazarra

Martes, 21 de octubre 2025, 01:05

Urgencias médicas, detección de peligros viales, seguridad ciudadana, accidentes de personas y de tráfico. Son los incidentes que con mayor frecuencia motivan llamadas de alaveses ... a Emergencias. En concreto, el último año se realizaron 124.912 comunicaciones al 112 desde la provincia. El Centro de Coordinación de Emergencias de Euskadi gestionó en ese periodo un total de 44.048 incidentes, según datos facilitados por el Departamento de Seguridad del Gobierno vasco.

