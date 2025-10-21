Emergencias gestiona 44.000 incidentes al año en Álava, que se incrementan un 12%

Urgencias médicas, detección de peligros viales, seguridad ciudadana, accidentes de personas y de tráfico. Son los incidentes que con mayor frecuencia motivan llamadas de alaveses ... a Emergencias. En concreto, el último año se realizaron 124.912 comunicaciones al 112 desde la provincia. El Centro de Coordinación de Emergencias de Euskadi gestionó en ese periodo un total de 44.048 incidentes, según datos facilitados por el Departamento de Seguridad del Gobierno vasco.

Esta cifra se ha incrementado un 12% en los últimos cuatro ejercicios. Ha pasado de los 39.139 casos en 2021, a 40.529 en 2022 y 41.725 en 2023. ¿Qué tipo de percances son los más frecuentes en la provincia? Dentro de ese listado las urgencias médicas ocupan el primer puesto, con 8.844 casos en Álava el último ejercicio. Le siguen la detección de peligros viales (8.514), la seguridad ciudadana (7.211), los accidentes de personas (5.299) así como los de tráfico (4.184). Un particular 'ranking' que prosigue con los percances con animales (3.414), el programa de telealarma (1.242), los rescates en medio urbano (1.217) y los incendios (1.130).

Aunque con cifras más bajas, en el balance figuran también incidentes relacionados con el agua (314) y la contaminación del medio ambiente (142). Y ya con menos de un centenar de casos aparecen las incidencias correspondientes a meteorología adversa (88), gas (87), accidentes de montaña (80), accidentes de ferrocarril (56), transporte de materias peligrosas (51), problemas eléctricos (43) y accidentes industriales (41). El balance estadístico recoge nueve siniestros en el medio acuático, otros tantos incidentes relativos al protocolo de presas, cuatro de origen químico y dos relacionados con la aviación. El registro se completa con un caso de detección de movimientos sísmicos.

Mientras que el dato de incidencias se ha incrementado desde hace cuatro años, el del número de llamadas presenta más altibajos. Estos avisos han pasado de los 110.925 contabilizados en 2021 a 118.347 en 2022 y 145.868 en el 23 a descender a 124.912 el pasado curso. Las variaciones en estos números están sujetas, lógicamente, a las incidencias que se registran cada curso. Si bien «todos los años las emergencias médicas, junto con peligros en vía pública, seguridad ciudadana y accidentes de personas son las más numerosas», explica Iñaki López Echazarreta, responsable del servicio de coordinación de la Dirección de Atención de Emergencias y Meteorología (DAEM).

Las llamadas se atienden desde el Centro de Coordinación de Emergencias que se ubica en las instalaciones que el Departamento de Seguridad del Ejecutivo autonómico dispone en Bilbao, en el barrio de Txurdinaga. Desde el año 2019 se atienden y coordinan desde esta instalación las emergencias de toda la comunidad. Una plantilla de 65 operadores, compuesta por 54 mujeres y 11 hombres, atiende las llamadas, mientras la coordinación y seguimiento de la emergencia la realiza un equipo de 58 personas, 39 varones y 19 féminas.

SOS Deiak tiene una actividad «permanente» dirigida a la recepción de llamadas de auxilio y a la coordinación de recursos y servicios movilizables para hacer frente a situaciones de emergencia que pongan en peligro la vida de las personas, sus bienes o el patrimonio comunitario, señala el responsable.

18% Incidentes Porcentaje de los incidentes gestionados en 2024 por el Centro Coordinador de Emergencias de Euskadi en las tres provincias vascas corresponden a Álava. 24 Horas El centro funciona todo el día y todos los días del año. Dispone de puestos telefónicos e informáticos y sistemas de comunicaciones TETRA. 65 Operadores 54 mujeres y 11 hombres, atienden las llamadas, mientras 58 personas (39 hombres y 19 mujeres) las coordinan y realizan el seguimiento.

El centro presta servicio de forma «continuada e ininterrumpida» 24 horas al día todas las jornadas del año. Para ello dispone de numerosos puestos de atención y coordinación dotados de puestos telefónicos, equipos informáticos para emplear el sistema 'Euskarri' –la plataforma tecnológica del Gobierno vasco para la coordinación operativa de los servicios de emergencias– y 'Enborsarea', red de comunicaciones de seguridad basada en la tecnología TETRA.

A través de estos sistemas se logra la interconexión con los de los distintos centros operativos (bomberos, Ertzaintza y policías municipales y Osakidetza), con el Centro de Gestión de Tráfico de Euskadi, los centros de control de infraestructuras (corresponden a carreteras y aeropuertos), instalaciones industriales, ayuntamientos, Cruz Roja y DYA y los grupos de voluntarios de Protección Civil.

¿Cómo funciona el protocolo para dar respuesta ante un aviso telefónico? Las llamadas recibidas en el 112 son atendidas por operadores de emergencias, los cuales realizan una serie de preguntas con el objetivo de obtener la información necesaria para catalogar el tipo de emergencia y la ubicación de la misma, abunda el responsable. Para la tipificación de los incidentes en SOS-Deiak se dispone de «tácticas operativas» que establecen, en función de la naturaleza de la emergencia, una serie de recursos a movilizar de manera automática y otros a criterio del técnico de guardia. Con la apertura de un incidente se transmite de manera automática la información del mismo a los servicios establecidos en la táctica que corresponda. Si disponen de la herramienta 'Euskarri', dicha información 'viaja' de manera automática al abrir el incidente; si no se dispone de ella, los datos deben ser facilitados por vía telefónica.

En el caso de Álava, Ertzaintza, Osakidetza, Bomberos de Vitoria y de Álava (a través del centro coordinador de la Diputación) cuentan con dicho sistema, por lo que reciben la información de manera automática tan pronto como se procede a la apertura del incidente.

Finalizada la atención telefónica, comienza la coordinación. Los operadores tienen la misión de comprobar que el desarrollo del incidente es acorde a lo establecido en el plan de acción de la táctica operativa que corresponda. Proceden a notificar a los servicios que no disponen de sistema informático Euskarri de la emergencia, movilizan los recursos en diferido a solicitud del responsable de guardia y dan respuesta a todas las solicitudes realizadas por los servicios de emergencias actuantes, detalla López Echazarreta.

¿Cuál es el tiempo de respuesta? En lo que respecta a SOS-Deiak, la duración media de la entrevista telefónica es «inferior a los 120 segundos», precisa el profesional. En la gran mayoría de las llamadas, según explica, se obtiene la información necesaria en un tiempo menor, pero existen otras que por ejemplo requieren de un traductor o las de personas perdidas que tienen una mayor duración. Tras concluir la entrevista telefónica, el operador debe terminar de introducir la información en el sistema, ya que en numerosas ocasiones no es posible entrevistar y redactar a la vez. «La duración de apertura incidental es inferior a los 90 segundos en el 95% de los casos». El siguiente paso es trasladar la alerta a los servicios correspondientes.