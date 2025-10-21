Las riadas y los incendios disparan las solicitudes para cursar la FP del sector

En Álava el incendio forestal más grave se produjo el pasado domingo en Aralar. Y su impacto nada tiene que ver con lo que se ... vivió en el resto del país durante el pasado verano, una auténtica oleada que asoló distintas zonas de la geografía española. Ese fenómeno, unido a la dana de Valencia de hace un año y a la percepción de que las catástrofes naturales no dan tregua está incrementando el interés por la formación especializada. Es lo que ha ocurrido con el Grado Superior en Coordinación de Emergencias y Protección Civil (EyPC). La demanda para cursar esta titulación se ha acrecentado.

En la Escuela de Oficios Vitoria/Instituto Europa, «en apenas dos semanas, prácticamente han completado un curso presencial y privado para 20 alumnos y no descartan abrir otro», transmiten portavoces del grupo Aspasia, al que pertenece el centro educativo. Aseguran que se trata de la única unidad lectiva de estas características «del centro y norte del país».

En los últimos meses «se ha disparado» la solicitud de información y las reservas de plazas. Hasta el curso pasado se formaban al año unos 1.500 alumnos en España en este tipo de ciclos, tanto el grado medio en Técnico de Emergencias como el superior. La cuestión es que en la actual coyuntura «faltan profesionales cualificados a todos los niveles» en emergencias.

Prácticas en empresas

Esta FP capacitará a los alumnos para realizar planes de emergencia gestionando medios y recursos, evaluar riesgos estableciendo medidas preventivas, alertas y vigilancias o dirigir y supervisar las acciones del personal implicado, especifican desde el ente, que engloba a más de 10 empresas con 70 centros de formación.

Con una duración de 2.000 horas repartidas en dos años, este grado ofrece un periodo de formación práctica en empresas. Las salidas laborales de estos alumnos serán «múltiples», destacan. Podrán ocupar puestos como el de técnico en gestión de EyPC, con un salario de unos 22.000 euros, coordinador en incendios forestales (31.000) o jefe de servicios de intervención (48.000).