Elizalde destaca que la tarea de la Iglesia es «custodiar la verdadera alegría»

Queda poco menos de un mes para la Navidad y el domingo empieza el adviento. En ese escenario, el obispo de Vitoria, Juan Carlos Elizalde, ... ha destacado en una misiva que «los cristianos aportan alegría, ánimo y esperanza a la sociedad». El texto se titula 'Esperanza con los protagonistas del Adviento' y a través de seis personajes bíblicos disecciona lo más destacado de la Navidad: los profetas Isaías y Juan Bautista, el matrimonio de Isabel y Zacarías, y con el alma del Adviento, la Virgen María y San José, para comunicar la gran esperanza cristiana.

Con Isaías y Juan Bautista, el prelado diserta sobre «cómo reconocer los signos de la esperanza y poder renovar nuestros grandes deseos que mueven nuestras vidas y nos hacen tomar decisiones». De la mano de Isabel y Zacarías, Elizalde apela a la alegría, alabanza y paciencia. «Se puede caminar en la fe donde hay comunidades abiertas a la alabanza, como en nuestra Diócesis donde hay itinerarios muy arraigados y a la vez realidades nuevas y fecundas», afirma.

Sobre la felicidad también destaca que «existen fuentes y fugas de la alegría» donde ésta «se vincula a personas, decisiones, tareas y experiencias muy concretas». Ante esto, recuerda que «todos hemos vivido situaciones en que la alegría se nos ha difuminado de nuestras manos, de nuestro horizonte y de nuestro corazón».

Por ello, subraya que la tarea de la Iglesia es «custodiar la verdadera alegría». «Si algo puede aportar la Iglesia a nuestra sociedad es alegría, ánimo y esperanza. La Iglesia forma parte del tejido social de nuestra tierra y hoy, que la comunidad cristiana pueda aportar humildemente sentido y futuro, es de agradecer», valora.

En la última parte de la carta, el obispo se centra en las claves de este tiempo previo a la celebración de la Navidad y destaca que «la vida de José es importante, no por su perfil personal, sino por las personas que acompaña y que crecen junto a él». Destacando a los padres de Jesús, Elizalde asegura que «Dios les confió una misión humanamente imposible, pero les capacitó para ello», aseverando que «el Señor no elige a los capaces, sino que hace capaces a los que elige».