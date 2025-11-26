El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Obispo de Vitoria

Elizalde destaca que la tarea de la Iglesia es «custodiar la verdadera alegría»

El obispo de Vitoria emplea el ejemplo de seis personajes bíblicos para la carta previa a la Navidad que envía a las parroquias

E. C.

Miércoles, 26 de noviembre 2025, 19:55

Comenta

Queda poco menos de un mes para la Navidad y el domingo empieza el adviento. En ese escenario, el obispo de Vitoria, Juan Carlos Elizalde, ... ha destacado en una misiva que «los cristianos aportan alegría, ánimo y esperanza a la sociedad». El texto se titula 'Esperanza con los protagonistas del Adviento' y a través de seis personajes bíblicos disecciona lo más destacado de la Navidad: los profetas Isaías y Juan Bautista, el matrimonio de Isabel y Zacarías, y con el alma del Adviento, la Virgen María y San José, para comunicar la gran esperanza cristiana.

