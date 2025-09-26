El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Laura Guerricaechevarría, directora, junto a Ramón Mayrata, investigador e historiador del arte del ilusionismo. Documental 'El asombro'

La directora vitoriana Laura Guerricaechevarría viaja con 'El asombro' de Magialdia a Sitges

La realizadora regresa al festival de referencia de cine fantástico con un filme inspirado en Magialdia

Ramón Albertus

Ramón Albertus

Viernes, 26 de septiembre 2025, 00:53

Fue hace dos años, en el festival Magialdia, cuando Laura Guerricaechevarría (Vitoria, 1997) descubrió que aquel mundo le fascinaba. «Además, me resucitó la pasión ... que tenía mi abuelo por la disciplina; él solía ponerme vídeos del ilusionista René Lavand cuando era pequeña y tenía una gran colección de juegos y de libros que heredé», recuerda la cineasta. De esa motivación personal y afición nace el documental 'El asombro', un trabajo en el que combina la investigación sobre dos libros antiguos, el testimonio de distintos profesionales y la exhibición de diferentes trucos. Tras su buena acogida en el estreno tanto en los cines Florida y en el colegio San Viator (y en el marco del Magialdia), la película viaja ahora al festival de Sitges, donde ha sido seleccionada para una proyección especial dentro del ciclo que se celebrará del 9 al 19 de octubre.

