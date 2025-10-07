La diputada de Cultura de Álava comparecerá este jueves por el caso del campamento de Bernedo

La Mesa de las Juntas Generales de Álava ha adelantado a este jueves la comparecencia de la diputada foral de Cultura, Ana del Val, para ... dar explicaciones por el caso del campamento de Bernedo, que acumula ya una docena de denuncias presentadas por padres ante la Ertzaintza sobre supuestos casos contra la libertad sexual o agresiones. El órgano que rige el Legislativo alavés ha convocado una sesión de la Comisión de Cultura que estará dedicada exclusivamente a las polémicas colonias destapadas por EL CORREO. En un principio, estaba prevista para el 17 de octubre, fecha que marcaba el calendario de la Cámara.

La ocasión será la primera en la que la diputada foral se pronunciará desde el pasado viernes 26 de septiembre. Coincidirá con la clausura en Vitoria de la 'macrocumbre' sobre Gobierno Abierto, en la que participará el rey Felipe VI. En su última comparecencia, Ana del Val admitió que la Diputación conocía «desde hace muchísimos años» la existencia de los campamentos.

La titular de Cultura, la socialista Ana del Val, aseguró que no fue hasta que unos padres pusieron en conocimiento de la Ertzaintza que los monitores «iban desnudos y se duchaban con nuestras hijas e hijos», cuando empezaron a actuar y recabar información sobre esta actividad. «Nunca antes hemos tenido constancia de una queja por escrito. Entonces, ¿cómo actuamos si no la tenemos? ¿Nos dedicamos a ir por todas las poblaciones?», se preguntó ante los medios ese viernes.

En la actualidad son una docena las denuncias registradas por los sucesos del campamento, que van desde las duchas mixtas hasta monitores practicando sexo a la vista de alguno de los menores que asistía al udaleku. Otro monitor llegó a aparecer ante los chavales con los genitales al aire y plastificados durante una representación teatralizada de escenas de la mitología vasca. Los monitores de Bernedo han afirmado que no les constan casos de violencia sexual y dicen sentirse «linchados».

El escándalo del campamento ha puesto sobre la mesa las lagunas en torno al control de estas actividades de tiempo libre privadas y la protección de los menores. También la descoordinación entre las instituciones. Las tres diputaciones tuvieron conocimiento de posibles irregularidades cometidas en el udaleku, pero ninguna dio la voz de alarma.

Una mesa interinstitucional para analizar los fallos

Ayer mismo el foco de la polémica se trasladó a Bizkaia, donde la portavoz del Gobierno foral, Leixuri Arrizabalaga, reiteró ayer por la mañana lo que ya había admitido cuando EL CORREO destapó el escándalo: que la institución foral recibió en 2019 una queja sobre Bernedo «mediante una plataforma ciudadana para quejas, solicitudes y peticiones, que se derivó en su momento al Gobierno vasco tal y como corresponde». Pocas horas después, la consejera de Bienestar, Juventud y Reto Demográfico, la también jeltzale Nerea Melgosa desmintió a la dirigente foral. Esa presunta queja, afirmó, «no está en el registro del Gobierno vasco».

Cuestionada por las declaraciones de Arrizabalaga, Melgosa dijo tener «conocimiento» de la queja porque la portavoz de Bizkaia así se lo había «comentado». «Pero hemos comprobado el registro del Gobierno vasco y, por supuesto, esa queja no está», dijo. En cualquier caso, la consejera explicó que llevan tiempo en contacto con las asociaciones y escuelas vascas de tiempo libre para «adecuar» la normativa que regula los udalekus -que data de 1985- «a la realidad que tenemos». Sobre la mesa hay cuestiones como exigir una «mayor certificación» para los monitores o elevar el ratio de cuidadores en los campamento.

La titular de Juventud se reunió con sus homólogas de las instituciones forales y hoy va a tener lugar otra cita de carácter técnico. El objetivo de la mesa es «establecer protocolos preventivos y proactivos» para «evitar que vuelva a ocurrir», apuntó.