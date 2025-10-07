El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Colonias en las antiguas escuelas de Bernedo donde se han denunciado malas praxis por parte de monitores. Igor Aizpuru

La diputada de Cultura de Álava comparecerá este jueves por el caso del campamento de Bernedo

Ana del Val dará explicaciones en Juntas Generales al mismo tiempo que Felipe VI clausura la 'macrocumbre' de Vitoria

José Manuel Navarro

José Manuel Navarro

Martes, 7 de octubre 2025, 11:43

La Mesa de las Juntas Generales de Álava ha adelantado a este jueves la comparecencia de la diputada foral de Cultura, Ana del Val, para ... dar explicaciones por el caso del campamento de Bernedo, que acumula ya una docena de denuncias presentadas por padres ante la Ertzaintza sobre supuestos casos contra la libertad sexual o agresiones. El órgano que rige el Legislativo alavés ha convocado una sesión de la Comisión de Cultura que estará dedicada exclusivamente a las polémicas colonias destapadas por EL CORREO. En un principio, estaba prevista para el 17 de octubre, fecha que marcaba el calendario de la Cámara.

