Detenido en Vitoria con miles de archivos de pornografía infantil tras una denuncia en Ávila

La Guardia Civil ha detenido en Vitoria a un hombre de 56 años con miles de archivos de pornografía infantil, tras una investigación iniciada en Ávila. Fue el descubrimiento de una madre de un joven de 13 años de conversaciones de su hijo en el móvil con un desconocido lo que impulsó la investigación. El hombre había contactado con el menor a través de redes sociales y, tras ganarse su confianza, logró que le enviase vídeos de contenido sexual.

Según la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Comandancia de la Guardia Civil de Ávila, el detenido es reincidente y ya había sido condenado anteriormente por hechos similares. Ahora se le considera supuesto autor de los delitos de corrupción de menores, quebrantamiento de condena y tenencia y difusión de pornografía infantil, según ha informado este martes en nota de prensa el instituto armado.

Finalmente, en colaboración con otras instituciones, fue posible dar con su lugar de residencia, un hostal de la ciudad de Vitoria, en torno al cual se montó un dispositivo de vigilancia que permitió localizarle cuando realizaba un trámite en la administración

Tras dar con el paradero del supuesto autor en la capital alavesa y con la autorización judicial correspondiente, la Guardia Civil realizó la entrada y registro su domicilio, donde fueron intervenidos diversos dispositivos electrónicos y teléfonos móviles. En los dispositivos intervenidos fueron localizados más de 5.000 vídeos, de los cuales unos 2.500 contenían material pedófilo. También se intervinieron 150.000 imágenes, de las que aproximadamente 4.000 fueron catalogadas como pornografía infantil.

