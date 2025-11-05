Detenido por masturbarse en la calle en Vitoria

I. M. Miércoles, 5 de noviembre 2025, 17:37 Comenta Compartir

La Policía Local de Vitoria detuvo este martes a un varón de 56 años por masturbarse en la vía pública. Fue a las seis y media de la tarde en el Casco Viejo de la capital alavesa, en la calle Herería, donde una patrulla que realizaba labores de seguridad por la zona fue requerida por la Central de Coordinación para dirigirse a la mencionada arteria, donde donde había un hombre masturbándose en plena calle.

A su llegada al lugar, los agentes localizaron al varón gracias a la descripción facilitada por emisora y lo identificaron. Al chequear su documentación comprobaron que tenía en vigor una requisitoria dimanante de un Juzgado de Haro ordenando su búsqueda, detención y presentación, por lo que procedieron a ejecutarla.