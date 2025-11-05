El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar

Detenido por masturbarse en la calle en Vitoria

I. M.

Miércoles, 5 de noviembre 2025, 17:37

Comenta

La Policía Local de Vitoria detuvo este martes a un varón de 56 años por masturbarse en la vía pública. Fue a las seis y media de la tarde en el Casco Viejo de la capital alavesa, en la calle Herería, donde una patrulla que realizaba labores de seguridad por la zona fue requerida por la Central de Coordinación para dirigirse a la mencionada arteria, donde donde había un hombre masturbándose en plena calle.

A su llegada al lugar, los agentes localizaron al varón gracias a la descripción facilitada por emisora y lo identificaron. Al chequear su documentación comprobaron que tenía en vigor una requisitoria dimanante de un Juzgado de Haro ordenando su búsqueda, detención y presentación, por lo que procedieron a ejecutarla.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Los nuevos vuelos para viajar desde el aeropuerto de Vitoria en las vacaciones de 2026
  2. 2

    El radar de Vitoria que triplica las multas
  3. 3

    Cierre por sorpresa de otra clínica estética en Vitoria
  4. 4

    Reavivan un plan para hacer 67 casas en Aberasturi que el nuevo Plan General de Vitoria tumbará
  5. 5

    Estas son las dos alternativas a las gafas cuando aparece la presbicia
  6. 6

    Foronda despega a Madrid y Barcelona con el reto de llegar a los 500.000 viajeros
  7. 7

    El bulevar verde de Los Herrán ya es una realidad tras más de dos años de obras
  8. 8

    La NBA alborota el tablero europeo
  9. 9 El sérum vasco viral para las arrugas regresa renovado y aterriza con tienda efímera en Vitoria
  10. 10

    Zupiria admite que «ha cambiado su discurso» sobre la delincuencia en Euskadi

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Detenido por masturbarse en la calle en Vitoria

Detenido por masturbarse en la calle en Vitoria