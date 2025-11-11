El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Denuncian que el centro coordinador de emergencias de Álava estará tres noches sin médicos

Los sindicatos ELA y ESK lamentan la «saturación» y la falta de personal que ha llevado a esta situación los días 10, 11 y 12 de noviembre

Sara López de Pariza

Martes, 11 de noviembre 2025, 16:49

Ya ocurrió en verano y este mes de noviembre la situación se ha vuelto a repetir. El centro coordinador de emergencias de Álava estará tres ... noches sin médicos en el turno de noche, según han denunciado los sindicatos ELA y ESK. En concreto, ha sucedido esta pasada noche (día 10) y se repetirá los días 11 y 12. «De nueve de la noche a nueve de la mañana no ha habido ni habrá médicos durante tres jornadas seguidas», lamentan los sindicatos.

