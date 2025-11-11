Denuncian que el centro coordinador de emergencias de Álava estará tres noches sin médicos

Ya ocurrió en verano y este mes de noviembre la situación se ha vuelto a repetir. El centro coordinador de emergencias de Álava estará tres ... noches sin médicos en el turno de noche, según han denunciado los sindicatos ELA y ESK. En concreto, ha sucedido esta pasada noche (día 10) y se repetirá los días 11 y 12. «De nueve de la noche a nueve de la mañana no ha habido ni habrá médicos durante tres jornadas seguidas», lamentan los sindicatos.

«La saturación es tremenda y eso implica un evidente riesgo para la ciudadanía. Los operadores están hasta arriba y desde Vitoria tienen que derivar las llamadas a Bizkaia o a Gipuzkoa, el problema es que allí tampoco dan a basto», relatan desde ELA. La mayoría de las consultas que se reciben en el centro de emergencias deben ser valoradas por un médico, que es quien da las indicaciones. Si no hay un facultativo en Álava la llamada se deriva a otro territorio con el tiempo de espera que eso implica.

«Las respuestas se retrasan mucho en estos casos», lamentan los trabajadores, que calculan que al día reciben cerca de 1.200 llamadas entre los tres territorios. «Somos súper importantes y parece que no lo ven. La situación del centro coordinador de emergencias es ahora mismo catastrófica», señalan desde ESK.

Ambos sindicatos ponen sobre la mesa la falta de personal. «Los trabajadores estamos haciendo un montón de guardias extras y turnos que no nos corresponden para cubrir. En nuestras vacaciones, en nuestro tiempo libre, gente que está de reducción de jornada por cuidado de menores... Es muy grave porque los primeros perjudicados son los ciudadanos», relata una trabajadora en conversación con EL CORREO.

En algunos casos la falta de médicos en el centro de Álava, ubicado en la calle Portal de Foronda, se ha cubierto con personal de enfermería, pero no siempre es así. En verano el departamento de Salud argumentó que el centro coordinador de emergencias «trabaja como centro único, aunque tenga tres ubicaciones» (una por cada territorio) y que la asistencia estuvo «garantizada en todo momento».

Más allá de la falta de personal, desde ESK lamentan que «en siete años llevamos seis gerentes de emergencias diferentes» y que ahora mismo el puesto está sin cubrir. «Aquí nadie toma decisiones y falta un plan estratégico», añaden desde este sindicato. Pablo Busca, el último director de Emergencias de Osakidetza, renunció en octubre un año después de acceder al cargo «por motivos de salud».