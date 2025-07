Decenas de familias hacen largas colas para conseguir las últimas 50 plazas de FP en el Ciudad Jardín

Sillas de camping, mantas y hasta una nevera. Así se preparaba Nekane Eguia para acompañar este miércoles a su amiga y su hijo a formalizar ... la matriculación en el centro Integrado de Formación Profesional Ciudad Jardín. Salía desde Maeztu, con 28 kilómetros por delante, a las 04:30 de la madrugada y llegaba una hora más tarde, sorprendiéndose al encontrarse a 15 personas haciendo cola.

«Eso ha sido tercermundista», lamentaba Eguia sobre la situación vivida para llevar a cabo la inscripción en una fase totalmente extraordinaria; la que dejaba sin asignación por nota de corte una bolsa de alrededor de medio centenar de plazas, principalmente de los de Informática, marketing, servicios socioculturales administración y gestión. «No vas a un concierto y esa era la sensación que daba, había gente que hasta había pernoctado allí». Y es que las primeras personas en llegar lo habían hecho a las cinco de la tarde del día anterior. Al menos tres familias pasaron la noche entera para ser las primeras.

Con todo, Eguia fue una de las afortunadas ya que el menor, de 17 años, consiguió matricularse en el ciclo escogido: Actividades Comerciales. «Muchos se han ido porque ya no quedaban plazas», explicaba, recalcando el trato «maravilloso» por parte de los trabajadores del centro, que habían empezado a repartir papeles de matriculación al abrirse las puertas a las ocho y media de la mañana. A los interesados se les dio de plazo dos días. El último, mañana, quedó automáticamente anulado al asignarse la totalidad de las plazas previstas este miércoles.

Neka Albarrado, de 16 años quería apuntarse a Gestión Administrativa y ha quedado en lista de espera. «Ha sido un proceso ordenado, pero lo pasas mal porque no sabes si te vas a quedar fuera», explicaba la joven, que optó por elegir otra formación para no quedarse sin nada. «Pensábamos ir a Mendizabala al no conseguir una plaza, pero me he podido matricular en Actividades Comerciales, así que al final no vamos», añadía.

Este es un ciclo muy demandado y del que la última plaza ha ido para Julen Preciado, de 17 años. Llegó con su madre al centro a las 7.30 de la mañana, teniendo que hacer cola desde la calle Álava. «No entiendo porqué las plazas libres las dan de esta manera», lamentaban en referencia al proceso, en el que las matriculas se conceden por orden de llegada, «se había apuntado a once cosas y no le habían cogido en ninguna, así que nos ha tocado venir».

«Limpio y transparente»

En el centro Ciudad Jardín la fase ordinaria de matriculación se había llevado a cabo en tres fases de manera online. «Se les manda un SMS con su horario de matriculación tras tener en cuenta distintos criterios como las notas de corte», explicaban desde la dirección del centro, «en la fase extraordinaria se hace por orden de llegada porque es lo más limpio y lo más transparente».

Las colas se repiten anualmente aunque «este año ha sido más exagerado, en 2024 las primeras personas llegaron a las seis de la mañana», aclaraban, recalcando que «solo es cosa de un día. Esto se debe a que los ciclos de Informática, Comercio y Marketing ofertados tienen «alta demanda», expresan desde Ikaslan Araba, «donde también hay otros como el de Construcción, con menor demanda», añaden.

Otro centro de gran interés es Francisco de Vitoria por sus ciclos en el sector servicios, aunque en su caso la matriculación no ha sido similar. «Ha llegado gente desde las 7:40 de la mañana, pero ya sabían que se podían matricular, ya que en la lista de espera hemos aplicado criterios de educación como las notas de corte», aclaraban desde la dirección de este centro.

Y es que «la decisión es de cada centro», subraya el departamento de Educación. «Cada uno aplica sus propios criterios para la matriculación». En todo caso, considera que «es bueno que haya tanta demanda».