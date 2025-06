David Briggs en Vitoria: «El órgano tiene un poder único para cambiar la vida de las personas»

Ramón Albertus Jueves, 5 de junio 2025, 00:15 Comenta Compartir

David Briggs (Bromsgrove,1962) está considerado uno de los grandes organistas de su tiempo y de los mejores improvisadores de su generación. Titular en la Catedral de San Juan el Divino de Nueva York, la cuarta iglesia cristiana más grande del mundo, en los ciclos dedicados a ese instrumento se lo rifan. Prueba de ello es el concierto previsto para este sábado en el Auditorio Nacional de Música de Madrid. Antes, hace parada hoy mismo en la iglesia de San Pedro de Vitoria (20.30 horas, entrada libre hasta completar el aforo) como uno de los grandes nombres que se citan en el Festival de Órgano de Álava.

«Siento que tienen una cultura del órgano maravillosa», apunta este músico británico que regresa a la capital alavesa. Ya actuó anteriormente en la iglesia del Carmen hace ahora una década.

– ¿Cuál es el primer recuerdo que tiene junto al instrumento?

– Fue en la iglesia de St Jude's en Birmingham, Reino Unido, donde mi abuelo fue organista durante 40 años. Yo solía sentarme con él mientras tocaba. Tendría unos 5 o 6 años.

– Le viene de familia. En un momento dado pasó de tocar las partituras a improvisar. ¿Cómo surgió?

– Sentía que me daba mucha libertad para expresarme y dejarme inspirar por el momento. Por supuesto, las reglas son exactamente las mismas que para la composición escrita, solo que no puedes borrar nada y todo ocurre a una velocidad 100.000 veces mayor.

– Ha transcrito a Mahler, Ravel y Bruckner al órgano. ¿Cómo acogen el público ese repertorio en directo?

– Siempre espero que la gente sienta curiosidad por escuchar música orquestal con un nuevo enfoque. Es como ver una pintura con un nuevo marco y nueva iluminación. Lo más importante es imaginar que el compositor está detrás de ti, observándote, y pensar en lo que él querría que hicieras. Siempre he amado la música orquestal por encima de todo, esa es la razón principal por la que me gusta transcribirla para mi instrumento.

– Ha tocado en catedrales y salas de conciertos de todo el mundo. ¿Cuáles son los órganos que mejor suenan?

– Mis instrumentos favoritos son el de Notre-Dame de París y el de mi sede principal, la Catedral de San Juan el Divino en Nueva York. Increíblemente, en abril de 2019 ambos instrumentos sufrieron graves daños por humo. La coincidencia divina fue que quedaron fuera de servicio con solo 24 horas de diferencia, y también regresaron (el pasado noviembre) con apenas dos semanas de diferencia.

– Ha grabado una treintena de álbums y ha registrado dos DVDs. ¿Cuál ha sido el recital más masivo en el que ha participado recientemente?

– El verano pasado toqué en un concierto en el Royal Albert Hall de Londres con mis amigos Anna Sapwood, Isabelle Demers, Thomas Trotter y Wayne Marshall. Había casi 4.000 personas en el público, casi como un concierto de rock. Y este sábado tocaré por sexta vez en el Auditorio Nacional de Madrid, donde siempre disfruto y tiene un público increíble. Ese órgano está entre mis cinco favoritos del mundo.

– ¿Qué tiene el órgano de especial?

– Es el mejor instrumento. Es como toda una orquesta tocada por una sola persona. Creo que tiene un poder único para conmover el alma de las personas, algo que tiene que ver con el aire en movimiento, a menudo en una acústica maravillosa. Hoy en día, menos gente entra en contacto directo con él debido a cambios en la sociedad, pero mi principal tarea es presentar este sonido asombroso a tantas personas como sea posible. Puede realmente cambiar vidas.

– ¿Está familiarizado con las teclas de la iglesia de San Pedro en Vitoria?

– Solo he tocado una vez antes en Vitoria, fue en la iglesia de los Carmelitas, y me encantó el órgano. En los últimos 15 años he tenido muchos compromisos en España y los disfruto enormemente. La cultura del órgano que existe es maravillosa, con grandes festivales y, a menudo, audiencias numerosas. Es un privilegio para mí y es muy enriquecedor.