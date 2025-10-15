Congelados los precios de la ayuda a domicilio hasta que se resuelva su futuro El Gobierno Local y EH Bildu, que han pactado las ordenanzas fiscales, dejan para más adelante el debate sobre los tramos de renta y la fórmula para cobrar por unos servicios cada vez más demandados

Rosa Cancho Miércoles, 15 de octubre 2025, 14:41

Los mayores que cada día reciben la visita de un asistente personal que les ayuda a domicilio, acuden a comedores, reciben los menús en casas, van a un centro de día o viven en apartamentos tutelados del Ayuntamiento pagan por estos servicios un precio subvencionado diferente según la renta. Son servicios cada día más demandados y, sobre todo en el caso de la ayuda a domicilio, cada vez más caros para las arcas municipales. Para poder hacerlos «sostenibles», el Gobierno Local integrado en minoría por el PSE-PNV había decidido introducir nuevos tramos de renta de manera que los jubilados con más recursos se enfrentaban a subidas de hasta el 65%. EH Bildu, formación con la que el Gabinete Etxebarria ha pactado por segunda vez las ordenanzas fiscales, consideraba que este cambio se ha realizado de manera unilateral «por la puerta de atras» y ha exigido paralizarlo.

Esto significa que hasta que no se decida cómo ha de ser el nuevo modelo de cobro por servicios sociales mediante ponencia fiscal, estos precios públicos se quedan ahora mismo congelados. Es decir, no subirán un 2,5% como el resto de los tributos, por lo menos de momento. Esto es lo que ha explicado esta mañana el concejal de Hacienda, Jon Armentia, cuando presentaba los principales puntos del pacto fiscal que se aprobará el viernes en pleno a fin de que las ordenanzas entren en vigor en enero de 2026.

Los discursos tanto de los acordantes como del PP y Elkarrekin, que han mantendio sus enmiendas, han sido los mismos. El Gobierno Local ensalzaba el valor de los pactos «con diferentes» para lograr mantener los servicios públicos, EH Bildu ha apelado a su defensa de los «interenses de la ciudadanía», Elkarrekin ha advertido de que un 2,5% es una subida superior a la de los salarios y el PP ha defendido otro modelo fiscal.

Por lo demás, no ha habido sorpresas. Así los impuestos, tasas y precios públicos subirán un 2,5% (salvo alguna excepción), lo que incluye las basuras. PSE-PNV querían que subieran un 5,8% en previsión de que su gestión será más cara cuando entre a funcionar la nueva contrata, pero la portavoz de EH Bildu, Rocío Vitero, se ha negado a contemplar nada de lo que considera una licitación «fantasma», ya que el concurso ha quedado desierto.

Habrá modificaciones en el recargo del IBI a viviendas vacías. Así los titulares podrán demostrar que está habitada aunque no haya nadie empadronado mediante facturas de energía o agua. Y no se cobrará más a quienes se vean obligados a vivir temporalmente fuera por causas laborales o a los dueños de pisos que estén judicializados. La bonificación por abrir los contenedores de basuras se logrará con menos aperturas y los precios que marcan ahora los parquímentros de la OTA se mantienen.