«La conexión del TAV con Pamplona será por Vitoria o no será, es la mejor solución»

El consejero vasco de Turismo, Javier Hurtado (Madrid, 1981), asumirá el cargo de secretario general del PSE en Álava a partir del 28 de marzo, ... aunque poco a poco ya está organizando la estructura con la que pretende hacer funcionar el partido durante los próximos años. En la primera entrevista que concede como líder los socialistas alaveses, advierte de que la reforma fiscal no se podrá negociar con el PP si recurre a la «demagogia de Ayuso» y promete hacer un frente común de partidos, sindicatos y patronal para defender la conexión del TAV con Pamplona a través de Vitoria. «Es la mejor solución desde el punto de vista medioambiental, económico y técnico».

- ¿Cuándo decidió dar un paso al frente para sustituir a Cristina González?

- El sentir general era apostar por la continuidad de Cristina González y yo, el primero. Una vez que dio un paso al lado, humildemente vi que yo podía encabezar ese nuevo proyecto conjugando el apoyo mayoritario. De lo contrario, no hubiese tomado esa decisión.

- ¿Por qué no hay más candidatos? ¿Han desaparecido los críticos de hace una década?

- Yo creo que en mí han visto una persona para aunar a todo el partido y seguir impulsando un proyecto que ha sido muy positivo en los últimos años. Tenemos un PSE fuerte y unido, gobernamos el Ayuntamiento de Vitoria, tenemos un papel muy importante en la Diputación y contamos con dos consejeros alaveses en el Gobierno vasco. El partido se encuentra en una situación óptima mirando hacia el futuro.

- Usted tampoco es un 'outsider', ha trabajado codo con codo con la dirección saliente.

- Yo soy consciente del legado que tiene este partido, desde Antonio Amat hasta Cristina González.

- ¿Entiende que pueda existir algún tipo de reticencia porque usted no es alavés?

- En el PSE tenemos muy claro el concepto de ciudadanía. Yo soy vitoriano y alavés desde hace muchos años, desde que pago mis impuestos aquí y tengo derecho al sufragio activo y pasivo. Mis hijos han nacido en Vitoria, hago vida aquí y ese sentimiento lo vengo demostrando en todos los trabajos, tanto en la Diputación como en el Gobierno vasco. Si hay algún partido que reniega de todas esas generaciones que construyeron Álava, pues será cosa suya.

- Parece que han cambiado las tornas y ahora es el PNV donde surgen críticos frente al aparato, mientras en el PSE salen elegidos por aclamación.

- Voy a ser muy respetuoso con los procesos internos de otros partidos, al igual que exigiré que lo sean con los nuestros. Aquí se han aunado las condiciones para elaborar desde ahora hasta el congreso del 29 de marzo un proyecto entre mucha gente. No voy a dedicar tiempo a mirar lo que hacen otros.

- ¿Usted comparte con el secretario general del PSE, Eneko Andueza, que no va a «permitir» que el «modelo Ayuso» llegue a Euskadi?

- La reforma planteada es un paso en la buena dirección, que pretende orientar la política fiscal hacia la realidad que hoy vive la sociedad vasca con un incremento de la progresividad y aliviar la carga impositiva sobre las rentas bajas. Es importante que se priorice la vivienda en alquiler, aumentar las bonificaciones para jóvenes y ayudar a su emancipación. No es la reforma que hubiese planteado el PSE, pero tampoco es la que el PNV hubiese diseñado en solitario y ahora buscamos que se sumen otras fuerzas políticas. Si el PP está en un discurso de negación de lo público, nosotros eso nunca lo vamos a compartir, porque buscan la confrontación y, efectivamente, pretenden traer aquí la demagogia fiscal de Ayuso. En ese camino no nos van a encontrar.

- ¿Se sentiría más cómodo pactando con EH Bildu?

- Yo prefiero un acuerdo que mantenga la esencia de esta propuesta. Me sentiré cómodo siempre que los acuerdos sean para mejorar la vida de los ciudadanos y los problemas reales de la gente con aquellos partidos que quieran tener una actitud proactiva para arreglar los problemas de los ciudadanos, pensar en políticas públicas y mejorar el bienestar.

- La pasada semana saltaron chispas entre PNV y PSE. ¿Cómo le sentó que la portavoz del Gobierno vasco, María Ubarretxena, diferenciase cuántas iniciativas son de consejeros del PNV y del PSE?

- Los resultados de la pasada legislatura son conocidos y los ciudadanos se pronunciaron en las últimas elecciones dando más apoyo al PSE para esta nueva etapa en el Gobierno vasco. Tenemos una hoja de ruta clara y hemos salido reforzados de un congreso que ha sido muy importante. Queremos liderar Euskadi y Álava como gobernamos Vitoria. Somos el único partido que estamos en todas las instituciones. En el Ayuntamiento, la Diputación, el Gobierno vasco, el Gobierno de España y en las instituciones europeas. Cualquier problema de los ciudadanos, si realmente queremos afrontarlo, tiene que ser en coordinación con todas las administraciones y ahí somos los mejores posicionados.

- Hasta ahora habían parecido un matrimonio bien avenido.

- Yo parto de la base de que los pactos están para cumplirse y yo voy a ser muy exigente para lograrlo. Nuestro pacto es con la ciudadanía y los problemas reales de la gente, con el empleo, la salud, la vivienda o la movilidad. Si otros se mueven, pues tendremos que tomar nuestras decisiones, pero eso es política ficción.

- ¿Se ve gobernando algún día junto a EH Bildu?

- Nosotros hablamos con todos los partidos en todas las instituciónes. A EH Bildu, como ya ha dicho Eneko Andueza, todavía le queda por completar un recorrido ético y condenar el terrorismo de ETA.

- Han salido a licitación las obras del tramo más complejo del TAV entre Burgos y Vitoria. ¿Entiende que esto parezca el cuento de nunca acabar?

- Entiendo ese malestar ciudadano por un retraso que tiene dos razones. Una fue la violencia de ETA y la segunda, la falta de inversión que hubo durante los gobiernos del PP que paralizó la conexión Burgos-Vitoria, y que gracias al Gobierno de Pedro Sánchez se le está dando un buen impulso. Los datos son muy claros. Entre 2008 y 2011, el Gobierno de Zapatero invirtió 769 millones de euros y con Mariano Rajoy, de 2015 a 2018, apenas 266. Y ahora estamos a un ritmo de 212 millones anuales.

- El PNV fue la llave para que Rajoy pudiese sacar sus presupuestos. ¿No pudo influir en este sentido?

- Yo siempre he dicho que el PNV no reivindicó con la misma fuerza la inversión Burgos-Vitoria como otras actuaciones. En el pacto presupuestario PP-PNV de 2017 no aparecía entre sus 36 puntos prioritarios.

- ¿Por dónde cree que tiene que conectarse el TAV con Pamplona? ¿Por Vitoria o por Ezkio Itxaso?

- No sé cuál será la decisión final, pero sí le puedo hacer un vaticinio personal. La conexión del TAV con Pamplona será por Vitoria o no será. Es la mejor solución desde el punto de vista medioambiental y económico, así como mirando la conectividad a nivel técnico. Lo defenderé donde haga falta. Mi propósito una vez que se celebre nuestro congreso es crear un frente de apoyo en el que estemos todos los partidos, la Cámara de Comercio, los sindicatos, la patronal y la sociedad civil para defender que es la mejor opción para Álava, Euskadi y España.

- ¿Una respuesta tan contundente se basa en conversaciones con el Ministerio de Transportes, su conocimiento o una percepción personal?

- Yo trabajé en el Ministerio del Fomento (fue jefe de gabinete de José Blanco) y en la Diputación de Álava, y como sabe me gusta leerme todos los informes y las alegaciones, de ahí que crea sinceramente que es la mejor opción a nivel medioambiental, económico y de conectividad.

- La diputada general de Gipuzkoa, Eider Mendoza, tiene acceso a la misma información que usted y ella mantiene que Ezkio Itxaso es una opción «irrenunciable».

- Ella podrá decir que es la mejor opción para Gipuzkoa, pero nunca podrá decir que es la mejor opción para Euskadi y España.

- Fue compañero de Arantxa Tapia en el Gobierno vasco. ¿A ella, que ha sido una de las grandes defensoras de Ezkio Itxaso, le trasladó su opinión?

- (Largo silencio) Es un tema que se ha podido tratar en los consejos de Gobierno de la pasada legislatura y, como usted sabe, estas deliberaciones son reservadas.

- El diputado general, Ramiro González, ha defendido en múltiples ocasiones la opción de Vitoria frente a Ezkio Itxaso.

- Yo he trabajado con Ramiro González y tengo una excelente opinión sobre él, tanto en lo personal como en lo político, pero el problema no vendrá por su parte, sino por el peso que tiene el PNV de Álava dentro del conjunto de Euskadi.