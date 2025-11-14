Una cita para captar la experiencia y el talento de desempleados alaveses de 45 a 60 años Dieciséis empresas atenderán y recibirán los currículums de las personas interesadas en una feria que se desarrollará el 10 de diciembre

Dieciséis empresas en búsqueda activa de personal con experiencia como Talgo, Vidrala, PepsiCo, Leroy Merlín, Poessa, Flexiplan, Eulen, Día, Del Valle Aguayo, Aldi, Aldakin, Alysat, Quality Grupo Montaner, SSI, OVB Allfinanz, y Walt se darán cita este año en la segunda edición de la feria de empleo. Un encuentro organizado por la Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Álava para captar la experiencia y el talento de personas de 45 a 60 años que están en desempleo y que forman parte de un colectivo que enfrenta mayores dificultades para reinsertarse en el mercado laboral.

La feria se celebrará el 10 de diciembre en el Palacio de Congresos Europa de Vitoria de 09:00 a 14:00 horas con un claro objetivo: conectar el talento senior con empresas alavesas que buscan nuevos perfiles profesionales.

Oficiales electricistas o de mantenimiento, manager de equipos, supervisores, operarios/as de punta de venta, administrativo/a, asesores de ventas, persona de limpieza y servicios generales, integradores y educadores sociales, personal de seguridad, entre otros, son algunos de los perfiles que demandan las empresas que participarán este año en el evento.

Mejorar la empleabilidad

En la feria, que se desarrollará en horario de mañana, habrá una zona de 'stands' de empresas alavesas donde se desarrollarán las entrevistas. Además, las personas asistentes podrán participar en 'PIT STOP- Parar-Impulsar- Transformar', una serie de micro talleres experienciales dinámicos y motivadores dirigidos por la formadora, consultora y Coach, Eba Zoilo para mejorar la empleabilidad.

Asimismo, habrá un set profesional, de la mano de la fotógrafa Lidia Abad, donde se podrán realizar fotografías para acompañar el currículum y compartirla en las redes a fin de mejorar su imagen de cara a conseguir un puesto de trabajo.

En la primera edición de la Feria de Empleo para mayores de 45 años a 60 años, celebrada en diciembre del pasado año, se inscribieron un total de 267 personas que pudieron realizar un total de 377 entrevistas con las distintas empresas. Además, una veintena de asistentes participaron en los talleres y más de medio centenar se realizaron una foto profesional para incorporar en su currículum.

Las personas interesadas podrán solicitar cita con las distintas empresas a través de la web https://www.camaradealava.com/es/feria-empleo-45

El Ayuntamiento aprueba ayudas de 2 millones de euros para favorecer la contratación de personas desempleadas de Vitoria-Gasteiz La Junta de Gobierno Local ha aprobado la convocatoria pública de las ayudas económicas a la contratación laboral de Vitoria-Gasteiz, enmarcadas en la convocatoria de ayudas de Lanbide-Servicio Público Vasco de Empleo, para acciones locales de promoción de empleo para el ejercicio 2025. «Vamos a destinar más de dos millones de euros a favorecer la contratación laboral de las personas desempleadas que residen en nuestra ciudad», ha anunciado la concejala de Promoción Económica, Empleo, Comercio y Turismo, María Nanclares. «Con ello, contribuimos a apoyar la reactivación económica de Vitoria-Gasteiz», ha añadido. La cantidad exacta que invertirá el Consistorio a este programa será de 2.068.663 euros, en el marco del presupuesto municipal de 2025. La convocatoria de ayudas a las empresas locales que sumen nuevos efectivos a sus plantillas se tramitará por el sistema de concurrencia simple. El Servicio de Formación, Promoción de Empleo y Economía Social publicará las bases de estas subvenciones en el BOTHA próximamente. A lo largo del año 2025, el Departamento de Promoción Económica, Empleo, Comercio y Turismo del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz va a realizar una inversión total del 7 millones de euros en políticas activas de empleo. «Queremos contribuir a crear empleo de calidad y cómo no, alcanzar la meta del pleno empleo, cada vez más cerca», ha remarcado Nanclares. El Plan anual de empleo de Vitoria-Gasteiz prioriza los colectivos vulnerables, como las personas mayores de 45 años o los y las jóvenes sin formación, entre otros.