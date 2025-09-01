El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Trafiko
Accidente de tráfico en Álava

Un choque frontal entre dos vehículos causa dos heridos, uno de ellos grave, y obliga a cerrar el puerto de Azáceta

El accidente ha ocurrido minutos antes de las once de la mañana en el kilómetro 16 de la carretera A-132, a su paso por el término municipal de Iruraiz-Gauna

Nuria Nuño

Nuria Nuño

Lunes, 1 de septiembre 2025, 11:27

Un choque frontal entre dos vehículos ha causado dos heridos, uno de ellos grave, y ha obligado a cortar este lunes el puerto de Azáceta. El accidente ha ocurrido minutos antes de las once de la mañana en el punto kilométrico 16 de la A-132, a su paso por el término municipal de Iruraiz-Gauna. El siniestro se ha producido en la subida al alto desde la Llanada alavesa.

Hasta el lugar del siniestro se han trasladado los servicios de emergencia, entre ellos, la Ertzaintza, sanitarios y bomberos. Por el momento, hay dos heridos. Al parecer, uno de ellos podría haber resultado herido de gravedad.

Como consecuencia del accidente, cuyas causas se investigan, se ha cortado por completo la vía. En ese punto, la A-132 tiene dos carriles ascendentes y uno descendente.

Retenciones en la A-1

Este no es el único accidente registrado este lunes en la red viaria de Álava. Otro choque entre dos vehículos se ha registrado en el kilómetro 348 de la A-1, a su paso por Vitoria, en sentido Irún.

Retenciones en la A-1.

Hay un carril cortado y, poco antes de las once de la mañana, las retenciones que se han generado alcanzaban los tres kilómetros.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Pedro, el vitoriano que malvive bajo un puente: «Es estar muerto en vida»
  2. 2

    Pedro, el vitoriano que malvive bajo un puente: «Es estar muerto en vida»
  3. 3

    Un alavés de 15 años en la élite de la gimnasia rítmica
  4. 4

    Sorprenden a dos menores cuando robaban en una autocaravana aparcada en Vitoria
  5. 5

    Pedro, el vitoriano que malvive bajo un puente: Â«Es estar muerto en vidaÂ»
  6. 6

    Destroza una mampara en el hospital Txagorritxu porque tardaban en atenderle
  7. 7

    El Alavés se blinda para mantener a Carlos Vicente
  8. 8

    El propietario del Hapoel Tel Aviv descubre que Howard «fue ofrecido» para jugar con Israel
  9. 9

    La Laurel ya no es lo que era
  10. 10

    Un alavés de 15 años en la élite de la gimnasia rítmica

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Un choque frontal entre dos vehículos causa dos heridos, uno de ellos grave, y obliga a cerrar el puerto de Azáceta

Un choque frontal entre dos vehículos causa dos heridos, uno de ellos grave, y obliga a cerrar el puerto de Azáceta