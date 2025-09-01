Un choque frontal entre dos vehículos causa dos heridos, uno de ellos grave, y obliga a cerrar el puerto de Azáceta

Nuria Nuño Lunes, 1 de septiembre 2025, 11:27 | Actualizado 12:13h. Comenta Compartir

Un choque frontal entre dos vehículos ha causado dos heridos, uno de ellos grave, y ha obligado a cortar este lunes el puerto de Azáceta. El accidente ha ocurrido minutos antes de las once de la mañana en el punto kilométrico 16 de la A-132, a su paso por el término municipal de Iruraiz-Gauna. El siniestro se ha producido en la subida al alto desde la Llanada alavesa.

🚑🚨 Bi ibilgailuren arteko #Istripularria #A132 Km 16 #Iruraiz_Gauna-n

❌ ERREPIDEA ITXITA norantza bietan



🚑🚨 Accidente grave entre dos vehículos en A-132 pk 16 Iruraiz-Gauna

❌ CARRETERA CORTADA en ambos sentidos



☎️ 011#Trafikoa pic.twitter.com/RmYCqt9XsV — Trafiko (@trafikoaEJGV) September 1, 2025

Hasta el lugar del siniestro se han trasladado los servicios de emergencia, entre ellos, la Ertzaintza, sanitarios y bomberos. Por el momento, hay dos heridos. Al parecer, uno de ellos podría haber resultado herido de gravedad.

Como consecuencia del accidente, cuyas causas se investigan, se ha cortado por completo la vía. En ese punto, la A-132 tiene dos carriles ascendentes y uno descendente.

Retenciones en la A-1

Este no es el único accidente registrado este lunes en la red viaria de Álava. Otro choque entre dos vehículos se ha registrado en el kilómetro 348 de la A-1, a su paso por Vitoria, en sentido Irún.

Ampliar Retenciones en la A-1.

Hay un carril cortado y, poco antes de las once de la mañana, las retenciones que se han generado alcanzaban los tres kilómetros.