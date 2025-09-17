El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Beatriz Herráez, directora de Artium, y Elena Roseras, responsable de biblioteca y documentación. Igor Aizpuru

Esther Ferrer y Gema Intxausti amplían el fondo documental del Artium

El museo vitoriano suma a su archivo cartas, bocetos y cuadernos de trabajo que permiten conocer mejor los procesos y la vida de los creadores

Ramón Albertus

Ramón Albertus

Miércoles, 17 de septiembre 2025, 12:34

Elena Roseras hojea y muestra algunos bocetos de José Félix González Placer y carpetas de Gema Intxausti. En ellas se encuentran fotogramas, textos y notas ... manuscritas que la responsable de Biblioteca y Documentación del museo Artium trata con delicadeza, con unos guantes blancos. Esos escritos personales, correspondencia, borradores, recortes de prensa, cuadernos de trabajo… forman parte del Centro de Documentación del centro de arte contemporáneo de Vitoria, que trabaja en la catalogación del archivo digital de Esther Ferrer, pionera de la 'performance' y figura central del arte conceptual.

