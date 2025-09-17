Esther Ferrer y Gema Intxausti amplían el fondo documental del Artium

Elena Roseras hojea y muestra algunos bocetos de José Félix González Placer y carpetas de Gema Intxausti. En ellas se encuentran fotogramas, textos y notas ... manuscritas que la responsable de Biblioteca y Documentación del museo Artium trata con delicadeza, con unos guantes blancos. Esos escritos personales, correspondencia, borradores, recortes de prensa, cuadernos de trabajo… forman parte del Centro de Documentación del centro de arte contemporáneo de Vitoria, que trabaja en la catalogación del archivo digital de Esther Ferrer, pionera de la 'performance' y figura central del arte conceptual.

Ferrer, Intxausti y González Placer son los tres últimos artistas que han entrado en estos fondos. No son obras de arte en sí, pero tienen un gran valor, ya que permiten conocer mejor los procesos y la vida de los creadores. Este archivo que se pone a disposición de comisarios de arte, artistas e investigadores a través de la plataforma online del Artium. Para acceder se requiere de una contraseña.

'Piano ailé', dibujo de Esther Ferrer; un calendario diseñado por Gema Intxausti, y esbozo de 'Microhistoria de animación en acetato', de José Félix González Placer. Artium Museoa

«Las correspondencias, escritos, fotografías y grabaciones se relacionan con su tiempo histórico», subraya Beatriz Herráez, directora del museo, que reivindica el valor de este patrimonio cultural. En el caso de Ferrer, el archivo reunirá más de 6.000 documentos digitales (proyectos, maquetas, material sonoro y audiovisual) que cubren desde los años setenta hasta la actualidad. En estos momentos se está trabajando en su catalogación.

También la propia Intxausti ha sido quien ha donado siete cajas con documentos personales, profesionales y creativos vinculados a sus prácticas feministas y conceptuales. Entre esos documentos se conserva, por ejemplo, su tarjeta de lectora de la Biblioteca del Museo de Bellas Artes de Bilbao, expedida en 1996, junto a cuadernos de trabajo y carpetas de proyectos. Otra de las curiosidades del archivo es una misiva en la que la artista Juncal Ballestín realiza una lectura de la carta astral a Intxausti.

Por su parte, la familia de González Placer donó en septiembre de hace cuatro años un fondo con diferentes bocetos, escritos y apuntes de proyectos de diferentes proyectos, un corpus «esencial para estudiar el cine animación experimental» en Euskadi. Su catalagoción se suma a un archivo que va creciendo y cuenta con documentos de Rafael Lafuente, Néstor Basterretxea, Juncal Ballestín o Juana Cima, lo que hace del museo como un referente en la preservación y activación de archivos de artistas contemporáneos.