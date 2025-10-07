La carretera de Rioja Alavesa entre Samaniego y Leza se someterá a obras para reducir los accidentes La Diputación de Álava proyecta la mejora de la A-124 en un tramo de 3,5 kilómetros incluyendo una solución al cruce de Leza y accesos al hospital

Saioa Echeazarra Martes, 7 de octubre 2025, 13:04 | Actualizado 13:42h.

La carretera que conecta los núcleos de Rioja Alavesa, la A-124, se someterá a obras de mejora en el tramo entre los municipios de Samaniego y Leza. El objetivo es «reforzar la seguridad, reducir su accidentalidad y ofrecer a las personas conductoras y peatones usuarios de la vía más comodidad», subraya la Diputación.

El departamento foral de Movilidad Sostenible e Infraestructuras Viarias comenzará este año los trabajos de redacción del proyecto tras dar luz verde a la licitación con un presupuesto de 240.548 euros (IVA incluido) y un plazo de quince meses en el Consejo de Gobierno de este martes. El proyecto estará en condiciones de ser aprobado en el primer semestre de 2027 para proceder posteriormente a las expropiaciones necesarias, la licitación y adjudicación de las obras.

La actuación se realizará entre los puntos kilométricos 57 y 60,5 de dicha vía. En el proyecto se va a definir técnicamente la intervención necesaria para mejorar el trazado de la carretera en el tramo de 3,5 kilómetros a través de la ampliación de anchura de la calzada y la reordenación de todos los accesos y conexiones con criterios de seguridad.

Se incluirá una solución definitiva para el conocido como cruce de Leza, que conecta la carretera A-124 con las carreteras A-2124 (puerto de Herrera) y A-3212 (vía que se dirige a Leza, Navaridas y Elciego), así como la mejora de los accesos al Hospital de Leza que se encuentra en sus inmediaciones. El acondicionamiento y mejora de la A-124 entre Samaniego y Leza es un proyecto incluido tanto en el Plan Integral de Carreteras de Álava 2016-2027 como en el Plan General de Carreteras del País Vasco 2017-2028.

Listado de mejoras

Entre los aspectos que se abordarán en el trabajo de redacción del proyecto destacan los siguientes:

- Mejora del trazado de la vía para una velocidad de proyecto de 80 km/h.

- Reordenación de accesos y análisis de alternativas para la actual intersección de la A-124 con las carreteras A-2124 y A-3212 (P.K. 58,20), incluyendo la posibilidad de transformarla en un enlace a distinto nivel.

- Reordenación del acceso al Hospital de Leza (P.K. 58,64), con el fin de garantizar la seguridad y comodidad de usuarios y del transporte público.

- La reordenación del resto de intersecciones y accesos situados en el tramo objeto de estudio.

- La adaptación de las paradas de transporte público a la nueva actuación.