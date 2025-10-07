El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Se incluirá una solución al cruce de Leza y los accesos al hospital. E. C.

La carretera de Rioja Alavesa entre Samaniego y Leza se someterá a obras para reducir los accidentes

La Diputación de Álava proyecta la mejora de la A-124 en un tramo de 3,5 kilómetros incluyendo una solución al cruce de Leza y accesos al hospital

Saioa Echeazarra

Saioa Echeazarra

Martes, 7 de octubre 2025, 13:04

Comenta

La carretera que conecta los núcleos de Rioja Alavesa, la A-124, se someterá a obras de mejora en el tramo entre los municipios de Samaniego y Leza. El objetivo es «reforzar la seguridad, reducir su accidentalidad y ofrecer a las personas conductoras y peatones usuarios de la vía más comodidad», subraya la Diputación.

El departamento foral de Movilidad Sostenible e Infraestructuras Viarias comenzará este año los trabajos de redacción del proyecto tras dar luz verde a la licitación con un presupuesto de 240.548 euros (IVA incluido) y un plazo de quince meses en el Consejo de Gobierno de este martes. El proyecto estará en condiciones de ser aprobado en el primer semestre de 2027 para proceder posteriormente a las expropiaciones necesarias, la licitación y adjudicación de las obras.

La actuación se realizará entre los puntos kilométricos 57 y 60,5 de dicha vía. En el proyecto se va a definir técnicamente la intervención necesaria para mejorar el trazado de la carretera en el tramo de 3,5 kilómetros a través de la ampliación de anchura de la calzada y la reordenación de todos los accesos y conexiones con criterios de seguridad.

Se incluirá una solución definitiva para el conocido como cruce de Leza, que conecta la carretera A-124 con las carreteras A-2124 (puerto de Herrera) y A-3212 (vía que se dirige a Leza, Navaridas y Elciego), así como la mejora de los accesos al Hospital de Leza que se encuentra en sus inmediaciones. El acondicionamiento y mejora de la A-124 entre Samaniego y Leza es un proyecto incluido tanto en el Plan Integral de Carreteras de Álava 2016-2027 como en el Plan General de Carreteras del País Vasco 2017-2028.

Listado de mejoras

Entre los aspectos que se abordarán en el trabajo de redacción del proyecto destacan los siguientes:

- Mejora del trazado de la vía para una velocidad de proyecto de 80 km/h.

- Reordenación de accesos y análisis de alternativas para la actual intersección de la A-124 con las carreteras A-2124 y A-3212 (P.K. 58,20), incluyendo la posibilidad de transformarla en un enlace a distinto nivel.

- Reordenación del acceso al Hospital de Leza (P.K. 58,64), con el fin de garantizar la seguridad y comodidad de usuarios y del transporte público.

- La reordenación del resto de intersecciones y accesos situados en el tramo objeto de estudio.

- La adaptación de las paradas de transporte público a la nueva actuación.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Fin a la huelga de los jardineros de Vitoria
  2. 2 Suspenden un partido de fútbol regional en Vitoria tras la agresión a un árbitro
  3. 3

    Vitoria necesitará «hasta un año» para recuperar sus jardines tras el fin de la huelga
  4. 4

    El garaje comunitario de Vitoria donde más roban está en Adurza
  5. 5

    Los arquitectos de Álava distinguen el valor «contundente y rompedor» de un edificio moderno de la calle Florida
  6. 6

    El diputado general de Álava dice que las colonias de Bernedo «no tendrían que haberse producido, son muchas denuncias»
  7. 7

    La FIFA confirma que el abuelo de Garcés nació en Argentina y no en Malasia
  8. 8 Roba en Vitoria un móvil y un reloj tras atacar con un palo y atropellar con su patinete a sus víctimas
  9. 9

    «Desperté en Gaza, medio desnuda entre terroristas»
  10. 10

    En libertad con medidas el detenido por violar a su hija en plena calle y ante su otro hijo en Lleida

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo La carretera de Rioja Alavesa entre Samaniego y Leza se someterá a obras para reducir los accidentes

La carretera de Rioja Alavesa entre Samaniego y Leza se someterá a obras para reducir los accidentes