El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Acceso principal a la cárcel de Zaballa, la más grande del País Vasco. E. C.

Buscan a dos presos tras no regresar a la prisión de Zaballa al terminar sus permisos

Los funcionarios de la mayor cárcel vasca sospechan que «han huido a Francia, Bélgica o incluso al sur de África»

David González

David González

Miércoles, 10 de septiembre 2025, 00:09

Dos presos comunes de la cárcel alavesa de Zaballa, a quince kilómetros de Vitoria, se hallan en paradero desconocido después de no regresar tras ... sus respectivos permisos. Según ha sabido este periódico de medios internos de la plantilla y ha confirmado el Departamento vasco de Justicia, ninguno había dado señales previas de conflictividad.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El gimnasio del centro comercial de Lakua tendrá cuatro piscinas y un bar
  2. 2

    Roba una cadena de oro y dos anillos con rubíes valorados en «5.000 euros» de una joyería de Vitoria
  3. 3 Un reputado chef vitoriano reabrirá el Mesón un año después de su cierre
  4. 4

    Espacios libres de vapeadores pero sin empaquetado neutro, las claves de la nueva ley antitabaco
  5. 5

    El 42% de los alumnos vulnerables deberían cambiar de colegio para evitar la segregación
  6. 6

    La exesposa de Ábalos: «¿El dinero? Que miren en su pasaporte, no ha parado de viajar tras dejar el ministerio»
  7. 7

    Otra protesta propalestina pone en jaque a La Vuelta y revienta la etapa de Landa
  8. 8

    28 jóvenes alaveses aspiran a una plaza en la Guardia Civil
  9. 9 La Aemet pone fecha al fin de la lluvia en Álava
  10. 10

    Un dron ataca el barco de la flotilla de ayuda a Gaza en el que viaja Greta Thunberg

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Buscan a dos presos tras no regresar a la prisión de Zaballa al terminar sus permisos

Buscan a dos presos tras no regresar a la prisión de Zaballa al terminar sus permisos