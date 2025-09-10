Buscan a dos presos tras no regresar a la prisión de Zaballa al terminar sus permisos

Dos presos comunes de la cárcel alavesa de Zaballa, a quince kilómetros de Vitoria, se hallan en paradero desconocido después de no regresar tras ... sus respectivos permisos. Según ha sabido este periódico de medios internos de la plantilla y ha confirmado el Departamento vasco de Justicia, ninguno había dado señales previas de conflictividad.

La primera escapada se produjo el 15 de agosto. Mientras que la segunda data del lunes 29. En ambos casos, los ahora desaparecidos debían regresar al centro penitenciario tras disfrutar de varios días de asueto en libertad.

Al rebasar el horario límite de vuelta se activaron todas las alarmas y cuerpos policiales como la Ertzaintza fueron advertidos. Debido a su origen, desde la prisión sospechan que «podrían haber huido a Francia o Bélgica o incluso haber logrado pasar al sur de África».

En este mismo periodo de agosto hubo un tercer reo que tampoco regresó a su debido momento. «Pero ya ha retornado», informa Justicia, dependiente del Gobierno vasco.

El «0.3%»

Desde Justicia insisten en que estas actitudes son mínimas. La estadística oficial apunta que, en el último año y medio, sólo «el 0,3%» de los internos que disfrutó de algún permiso ordinario o participó en salidas programadas no volvió a su celda a la hora convenida. Una quincena de personas de más de 4.500 actividades. Cuando son atrapados «les retiran todos los beneficios» y sus condenas «se revisan», especifica el Gobierno vasco.

Algunas fugas son curiosas. En abril, un interno también desapareció tras un permiso. Antes dejó un mensaje de agradecimiento a los funcionarios a través de un pariente también encerrado. En julio, otro delincuente reincidente aguantó una semana fugado tras escaparse en una salida programada. La Ertzaintza le capturó en un supermercado en Bilbao.