Algunas de las tablas de madera que componen la calle están completamente agrietadas. Jesús Andrade

El Ayuntamiento proyecta ajardinar la calle José Erbina ante el deterioro de su suelo

Los vecinos aprueban la reforma pero plantean que la zona verde se delimite con un seto por el temor a que aumente la presencia de perros

Elena Jiménez

Elena Jiménez

Domingo, 19 de octubre 2025, 00:14

Tablas estropeadas, tornillos sueltos, maderas agrietadas y agujereadas, sin color... La calle José Erbina, ubicada en los aledaños de la estación de tren de Vitoria ... , precisa de una urgente renovación. La han solicitado en numerosas ocasiones los residentes de la zona y el Ayuntamiento ya tiene diseñado un proyecto para su reforma, que dependerá, como otros planes, de la capacidad negociadora del Gabinete Etxebarria (PSE-PNV) para sacar adelante los presupuestos del próximo ejercicio.

