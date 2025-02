El Ayuntamiento modifica las cámaras de Júndiz porque no leían las matrículas

Más de un año después de que una trágica carrera ilegal se cobrase las vidas de los jóvenes Cristian e Izaro en Júndiz, el Ayuntamiento de Vitoria da los primeros pasos para reforzar la seguridad en el mayor polígono industrial de Euskadi. Fuentes del Departamento ... de Espacio Público aseguran que ya han comenzado los trabajos para instalar las cámaras de videovigilancia en la plataforma industrial.

El proceso arranca después de que hubiese que modificar las cámaras inicialmente compradas. Los primeros aparatos adquiridos a través de la fundación Mobility Lab no estaban habilitados para leer las matrículas de los coches que accedían al polígono industrial. Portavoces del equipo de Beatriz Artolazabal explican que «cuando Mobility Lab compró las cámaras eran para otra finalidad, de ahí que no tuvieran inicialmente lector de matrículas». Fue luego cuando se apostó por destinar estos equipos a labores de seguridad y, entonces sí, «se piden y adquieren los dispositivos que permiten la lectura de matrículas». Hasta entonces las cámara no podían identificar los vehículos.

Coste económico Los equipos de videovigilancia han costado casi 400.000 euros a las arcas municipales

En total, el objetivo del Consistorio es instalar un total de 32 aparatos de este tipo en los 'puntos calientes' de las carreras ilegales que ha albergado Vitoria durante décadas. Las labores han arrancado por la rotonda contigua a la factoría de Mercedes, uno de los múltiples accesos con los que cuenta el polígono. Aunque el equipo de Beatriz Artolazabal no concreta los plazos que les llevará instalar estas cámaras, sí detalla que ayer se empezó a revisar las acometidas en las futuras ubicaciones de las cámaras para empezar hoy mismo con la «preinstalación» de estos equipos de videovigilancia cerca de la factoría alemana.

Ni baches ni radares

La adquisición de las cámaras costó casi 400.000 euros al Ayuntamiento. El Gabinete Etxebarria se ha debatido durante trece meses entre opciones como prohibir el estacionamiento nocturno en Júndiz o instalar badenes para reducir la velocidad en el polígono industrial. Miembros de la Asociación de Empresas de Júndiz incluso habían planteado la posibilidad de instalar radares en la plataforma industrial. Finalmente el Consistorio se decantó por equipos de vídeo porque «se concluyó que ninguna medida era tan eficaz como la instalación de cámaras de vigilancia».

Fuera de Vitoria En enero la Ertzaintza detectó tres 'quedadas' en Lantarón e identificó a 51 personas

La implementación de estos dispositivos llega cuando las carreras ilegales parecen haberse mudado a polígonos más alejados de la capital alavesa. La Ertzaintza detectó durante tres viernes de enero eventos de este tipo en Lantarón, donde identificó a medio centenar de personas e incluso detuvo a dos individuos sobre los que pesaban requisitorias judiciales. Allí la policía autonómica vio a «varios turismos de alta gama y gran cilindrada que realizaban maniobras peligrosas para la seguridad de la vía, como derrapes y conducción a gran velocidad». Algunas de estas 'quedadas', según fuentes policiales, podrían haberse trasladado también a comunidades limítrofes como Navarra o La Rioja.