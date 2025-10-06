Los consejos de barrio de Llodio cambiansu metodología

El nuevo ciclo de asambleas de barrio de Llodio cambia de metodología de trabajo con el fin de ser más certeras. Según ha explicado el ... Gobierno municipal, antes de cada consejo –el primero arranca el 17 de noviembre– el Ayuntamiento dará «paseos previos» por los distritos junto con miembros de los consejos.

Estas visitas de la zona tienen como objetivo que «el Consistorio se acerque a cada barrio, conozca las incidencias de primera mano y las documente con la herramienta Línea Verde». Recalca que, de esta manera, se «facilitarán respuestas más rápidas y eficaces» y las asambleas «podrán centrarse en los debates a fondo» y en «las prioridades colectivas».

La aplicación gratuita de móvil Línea Verde se puso en marcha en Llodio en 2022 y, a través de ella, el Ayuntamiento recibió 1.200 incidencias durante el año pasado. «Casi 1.000 han sido gestionadas y sólo 50 han tenido que ser desestimadas», recalcan sus portavoces. Actualmente, el tiempo medio de respuesta es de «menos de dos meses».

La Corporación que lidera Ainize Gastaka asegura que los consejos «se han consolidado como el principal canal de participación ciudadana», con cerca de 250 vecinos presentes en esas asambleas durante 2024. Las personas que estén interesadas en colaborar en este nuevo ciclo de reuniones, que se extenderá durante un mes y empezará en el Centro Social de Gardea, tendrán que inscribirse previamente en el teléfono 688 800 132; la dirección de correo partaidetza@laudio.eus o en el portal de participación.