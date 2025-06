Artolazabal denuncia ante la Policía Local el «acoso» sufrido en la huelga de jardineros de Vitoria

La quema el lunes en la hoguera de Judimendi de una figura que la representaba ha sido la gota que ha colmado la paciencia de ... Beatriz Artolazabal después de haber sufrido diferentes episodios de «acoso, intimidación y violencia simbólica» desde que los jardineros de Vitoria se pusiesen en huelga el pasado mes de marzo. Según ha podido saber EL CORREO, la teniente de alcaldesa del PNV va a denunciar hoy ante la Policía Local todos estos hechos. Pide que se investiguen para identificar a sus autores y que se valore la posible comisión de infracciones penales o administrativas en caso de ser constitutivos de posibles delitos y/o faltas contra el honor, la intimidad, la seguridad y la convivencia ciudadana.

En su escrito a la Policía Local, a cuyo contenido ha tenido acceso este diario, la jeltzale denuncia la quema pública de un muñeco con su rostro en la hoguera de Judimendi tras ser transportado por un grupo de encapuchados con símbolos de la huelga de Enviser. Entiende que se hizo «con la intención de humillarme, desacreditarme y acosarme». Pero también incluye en su relato las dos ocasiones, el 31 de marzo y el 13 de junio, en las que un grupo de personas tiró pegatinas y colocó pancartas con mensajes contra su persona en la fachada de su domicilio familiar. Todo ello sustentado con vídeos y fotografías.

SOLICITUD Pide investigar para identificar a sus autores y valorar la posible comisión de infracciones penales

TRES PUNTOS Se querella por la quema de un muñeco con su cara, el acoso en su domicilio y el desprestigio en las calles

La denuncia se refiere también a lo que considera que es «una campaña de señalamiento» en su contra, con la aparición en Vitoria de pintadas, carteles y fotografías con su imagen y la de la alcaldesa acompañadas «de mensajes vejatorios y datos personales» en referencia a sus retribuciones públicas.

«Han intentado intimidarme, señalarme y acosarme públicamente. No lo han conseguido y no lo conseguirán. Pero es mi deber denunciarlo, por mí, por mi familia y por quienes puedan ser los siguientes. Esto no es libertad de expresión, es acoso. Es violencia simbólica. No todo vale. La convivencia y la democracia tienen límites que hay que proteger», asegura Artolazabal.

«Solidaridad»

La primera reacción de condena tras conocerse lo sucedido en la hoguera de Judimendi, desvelado por este periódico, llegó la misma noche del lunes por parte de la alcaldesa con un mensaje de rechazo en las redes sociales. Ayer Maider Etxebarria convocó de urgencia a la Junta de Portavoces en el Ayuntamiento para recabar el apoyo institucional unánime a su socia de gobierno. Pero EH Bildu se descolgó del texto suscrito conjuntamente por PSE, PNV, PP y Elkarrekin para condenar los hechos. «Ni la libertad de expresión, ni el derecho a la protesta pueden amparar este gravísimo hecho que, lejos de contribuir a solucionar un conflicto laboral, supone un acto de violencia inaceptable», denuncian los grupos municipales, a la vez que hacen un «llamamiento a la responsabilidad de todos para erradicar este tipo de comportamientos que cruzan los límites del civismo y de la convivencia».

Minutos después, la propia Artolazabal lamentó especialmente que la formación soberanista –que ha validado dos presupuestos y unas ordenanzas fiscales a la coalición PSE-PNV– se negase a respaldar dicha declaración institucional: «Frente a la violencia simbólica, no caben ambigüedades. Unos se ponen la capucha, otros callan. Pero el silencio, en estos casos, también es cómplice. Tampoco es admisible. No tienen coraje ni valentía porque la violencia la ejerza quien la ejerza hay que condenarla. Siempre».

Como respuesta, Bildu emitió a media mañana un comunicado en el que su portavoz, Rocío Vitero, mostraba su «solidaridad» hacia la teniente de alcaldesa e instaba a «poner fin a estas actuaciones en contra de miembros de la Corporación» que a su juicio «dificultan la búsqueda de una resolución consensuada» al conflicto laboral.