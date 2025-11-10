Arden tres contenedores en pleno centro de Vitoria El fuego se ha declarado al filo de las tres de la tarde en varios depósitos ubicados en la calle Manuel Iradier

Los bomberos sofocan las llamas que han calcinado varios contenedores en la calle Manuel Iradier, en Vitoria.

Nuria Nuño Lunes, 10 de noviembre 2025, 15:27 | Actualizado 16:28h.

Varios contenedores han ardido este lunes en pleno centro de Vitoria. Las llamas se han detectado al filo de las tres de la tarde en la calle Manuel Iradier, en las inmediaciones de su intersección con la calle Dato.

Al menos dos depósitos de recogida de basura han quedado completamente calcinados y otro ha quedado muy afectado. Por el momento, se desconoce si la causa del incendio ha sido fortuita o si el fuego ha sido intencionado.

Ampliar Varios depósitos han quedado calcinados. Rafa Gutiérrez

El fuego ha obligado a cortar temporalmente el paso de vehículos por esta céntrica arteria de la ciudad, mientras los bomberos intervenían en la zona para sofocar las llamas.