Aparecen pintadas de «genocidas» y «Hamás mátalos» sobre la obra de la israelí Yaël Artsi en Vitoria

Un gran libro abierto de piedra caliza de Hebrón (Palestina), de tres metros de altura y 46 toneladas de peso es la obra que la artista israelí Yaël Artsi-Moyal concibió en 2004 en recuerdo del cementerio judío, en el barrio vitoriano de Judimendi. Desde su instalación, en diciembre de 2004, la escultura, que pretende transmitir un mensaje de «paz, concordia y amistad», ha sufrido distintos ataques vandálicos. Este miércoles sumó uno más. En plena ola de protestas contra el genocio de Israel en Gaza, que tuvo ayer uno de sus máximos exponentes al reventarse el final de la etapa de la Vuelta en Bilbao, uno o varios desconocidos pintaron las palabras «genocidas», Hamás mátalos» y «gora Palestina» sobre el monumento.

La obra, al detalle Título. 'Convivencia'.

Diseño. Es un libro de piedra de tres metros de altura y 46 toneladas.

Elementos. Un libro que simboliza la cultura, un yunque y tres franjas de metal en forma de anillo que recuerdan la convivencia entre cristianos, judíos y musulmanes.

Material. Piedra de Jerusalén, extraída en unas canteras cercanas a Hebrón, en Palestina.

Inscripción. De Isaías, 2-4. «Y convertirán su espada en rejas de arado y sus lanzas en hoces, no alzará espada nación contra nación ni se ensayarán más para la guerra».

El Ayuntamiento de Vitoria tuvo ayer constancia de lo ocurrido. En este caso, el borrado de las pintadas no es una decisión que dependa directa y exclusivamente del área de Limpieza. Al tratarse de una obra de arte, se ha tenido que realizar una «valoración» conjunta entre este servicio y el departamento municipal de Cultura para decidir cómo intervenir. De entrada, se planteaban dos opciones. Si la pintada se pudiera eliminar con un tratamiento superficial, se encargaría de hacerla desaparecer el servicio de limpieza. Por el contrario, si la eliminación de las frases exigiera una «labor especializada para evitar daños sobre la escultura» sería el área de Cultura quien se encargara de contratar a una empresa que acometiera este tipo de trabajos, explica un portavoz municipal a EL CORREO. Finalmente, se ha decidido que sea el servicio de limpieza de Vitoria el encargado de borrar las pintadas.

No es la primera vez que 'Convivencia' es objeto de actos de vandalismo y protestas. En enero de 2022, la Asociación de Vecinos de Judimendi denunció la aparición de pintadas racistas y xenófobas. Frases como 'negros no' o 'moros no' aparecieron escritas con pintura roja. Esas palabras iban acompañadas de pintadas de esvásticas y signos fascistas, además de otros dibujos y frases, algunas ilegibles. En 2005, aparecieron también unas pintadas en alusión al conflicto palestino-israelí, mientras que en mayo de 2012 otros vándalos pintaron de rosa parte del mobiliario urbano del parque y también la escultura.

Tras el sucesivo borrado de las pintadas y las labores de limpieza, el texto grabado sobre las hojas del libro de piedra era apenas legible. Por ello, en 2023 el Ayuntamiento de Vitoria decidió invertir unos 9.000 euros en restaurar la escultura. Hace más de veinte años, durante el acto de inauguración de la obra, Yaël Artsi-Moyal, israelí nacida en Marruecos y con una extensa trayectoria internacional, explicó que la obra pretende reflejar su «gratitud» hacia la capital alavesa, «que durante más de quinientos años ha respetado el cementerio y la palabra dada», enfatizó en 2004.

Su trabajo evoca reafirmaba la promesa que Vitoria hizo en 1492 a la comunidad judía: no edificar ni dar uso agrícola a los terrenos que albergaban el antiguo cementerio de los judíos. Este compromiso se mantuvo hasta mediados del siglo XX, cuando el Ayuntamiento se puso en contacto con el Consistorio de Baiona -ciudad donde recalaron muchos de los judíos expulsados- a fin de pedir permiso para construir el parque de Judimendi.