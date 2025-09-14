El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

De Andrés acusa al PNV de «deslegitimar» a la Ertzaintza tras las irregularidades en la Academia de Arkaute

El líder del PP vasco dice que con estas prácticas de «clientelismo» están generando un «grave daño» a la Policía autonómica, cuando está siendo «acosada» por Bildu

José Manuel Navarro
Saioa Echeazarra

José Manuel Navarro y Saioa Echeazarra

Domingo, 14 de septiembre 2025, 13:06

El presidente del PP vasco, Javier de Andrés, no ha dudado en arremeter contra el PNV tras conocer que los jueces investigan la posible manipulación ... en la selección de ertzainas en Arkaute. A raíz de la noticia publicada este domingo en exclusiva por EL CORREO, ha acusado de generar un «grave daño» a la Policía autonómica con unas prácticas que ha tachado de «clientelismo» por parte de los jeltzales.

