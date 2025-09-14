De Andrés acusa al PNV de «deslegitimar» a la Ertzaintza tras las irregularidades en la Academia de Arkaute

El presidente del PP vasco, Javier de Andrés, no ha dudado en arremeter contra el PNV tras conocer que los jueces investigan la posible manipulación ... en la selección de ertzainas en Arkaute. A raíz de la noticia publicada este domingo en exclusiva por EL CORREO, ha acusado de generar un «grave daño» a la Policía autonómica con unas prácticas que ha tachado de «clientelismo» por parte de los jeltzales.

«En este momento, en el cual la Ertzaintza está siendo acosada y deslegitimada por parte de Bildu, el PNV desde dentro también ayuda a deslegitimar a la Ertzaintza con este procedimiento de selección. No nos parece en modo alguno aceptable», ha afirmado De Andrés en la Fiesta de la Vendimia de Rioja Alavesa, que este año se celebra en el municipio de Leza.

«Bildu y el PNV son los responsables de esta situación, y desde luego me parece que no es ni la posición institucional ni lo que necesita la Ertzaintza. Lo que necesita la Policía autonómica es que la gente confíe en ellos y, desde luego, darles credibilidad, que es lo que entre Bildu y el PNV están mermando de esta manera», ha incidido el dirigente popular.

«No ha sido limpio»

Sobre la investigación abierta por el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco sobre las presuntas irregularidades en las pruebas de selección de la Academia tras la denuncia de un aspirante que ha aportado grabaciones que implican a la dirección, De Andrés ha afirmado que «siempre» han existido dudas sobre la transparencia de los procesos de selección en Arkaute.

«Ahora parece que ya hay algunas pruebas que orientan en el sentido de que el procedimiento no ha sido limpio», ha destacado el presidente territorial del PP.