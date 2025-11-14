El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Ortiz de Elguea, en una de sus exposiciones. E. C.

«Si Amárica hubiera tenido un hijo natural se llamaría Carmelo Ortiz de Elgea»

El historiador de arte Santiago Arcediano profundiza en la figura del artista vitoriano en un encuentro este sábado en el Bellas Artes de Vitoria

Ramón Albertus

Ramón Albertus

Viernes, 14 de noviembre 2025, 00:49

Comenta

«Pelirrojo como Van Gogh, con mucha personalidad, pintaba fuerte y caía muy bien en el inicio de su carrera porque era un niño. Pero ... cuando se profesionalizó ya no hacía tanta gracia al resto de artistas que empezaron a considerarlo un rival». Con estas pinceladas, el reconocido historiador de arte Santiago Arcediano esboza la imagen de un niño prodigio que está considerado un puntal del arte contemporáneo vasco desde mediados de los años 60.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La Ertzaintza difunde por primera vez un informe de delitos con el origen de los autores
  2. 2

    Asaltan un kebab en Vitoria y la Policía Local les captura en Miranda tras 35 kilómetros de persecución
  3. 3

    Ordenan el desalojo del exetarra que alquiló su piso social durante casi 5 años en Vitoria
  4. 4

    Los últimos franciscanos abandonan Vitoria después de ocho siglos
  5. 5 Varios encapuchados arrojan pintura contra un convoy del tranvía de Vitoria
  6. 6 Álava pone a prueba su sistema de emergencias
  7. 7 Lío con la bandera española: Palestina modifica el cartel con el que promociona su partido contra Euskadi
  8. 8

    Otegi señala a GKS como instigador «político e intelectual» del repunte de la violencia en Euskadi
  9. 9

    Zupiria advierte del riesgo de disturbios en el Euskadi-Palestina por una marcha de «ultras»
  10. 10 El Baskonia se alía con Kingroyal.media y consigue un patrocinador principal después de dos años

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo «Si Amárica hubiera tenido un hijo natural se llamaría Carmelo Ortiz de Elgea»

«Si Amárica hubiera tenido un hijo natural se llamaría Carmelo Ortiz de Elgea»