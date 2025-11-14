«Si Amárica hubiera tenido un hijo natural se llamaría Carmelo Ortiz de Elgea»

«Pelirrojo como Van Gogh, con mucha personalidad, pintaba fuerte y caía muy bien en el inicio de su carrera porque era un niño. Pero ... cuando se profesionalizó ya no hacía tanta gracia al resto de artistas que empezaron a considerarlo un rival». Con estas pinceladas, el reconocido historiador de arte Santiago Arcediano esboza la imagen de un niño prodigio que está considerado un puntal del arte contemporáneo vasco desde mediados de los años 60.

Este sábado, 15 de noviembre, el Museo de Bellas Artes de Álava acoge la ponencia 'Recuerdo a Carmelo Ortiz de Elgea (1944-2025). Las vanguardias vascas' (12.00 horas, entrada libre), en la que el experto indaga en diferentes capas de un artista que estudió Dibujo en la Escuela de Artes y Oficios de Vitoria –y en el Círculo de Bellas Artes de Madrid– y realizó su primera exposición individual en las Salas de Cultura de la Caja de Ahorros de Vitoria en 1961.

La cita impulsada por AMBA (Asociación de Amigos del Museo de Bellas Artes de Álava) profundiza en la carrera del pintor. «He hablado de Uranga, de Zuloaga, de Díaz Olano… Son palabras mayores y Ortiz de Elgea también lo es», avanza Arcediano acerca de diferentes firmas alavesas más conocidas.

El experto reivindica la figura de Ortiz de Elgea como «un niño prodigio que desde los 14 años consiguió su sueño: ser pintor profesional» y recuerda sus primeras exposiciones en los Salones de Olaguíbel y su precoz vínculo con la Fundación Amárica, de la que fue el primer becado. «Si Fernando de Amárica hubiera tenido un hijo natural –no tuvo descendencia–, se llamaría Carmelo Ortiz de Elgea. Hay una continuidad en la potencia cromática y en ese amor al paisaje», destaca Arcediano incidiendo en la importancia del personaje.

En esa charla se acompañará de diferentes diapositivas y realizará un recorrido que sitúa a Ortiz de Elgea dentro de una red de afinidades que une varias generaciones de artistas vascos. Una de esas paradas tiene que ver con el Grupo Pajarita, que presentaban un «ligero aperturismo» y es anterior a Ortiz de Elgea. También se repasarán las características de Ortiz de Elgea como un talento mucho más libre y «asilvestrado en el mejor sentido».

El nacimiento del grupo Orain en 1966, junto a Juan Mieg y Joaquín Fraile, además del escultor Jesús Echevarría, supuso una fecha destacada a nivel vanguardista. Ese mismo año, el grupo guipuzcoano Gaur –Oteiza, Chillida, Basterretxea, Balerdi...– viajó a la capital alavesa para exponer junto a ellos en una señal de su buena sintonía. Toda una lista de nombres esenciales del arte vasco.