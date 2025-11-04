El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

La alcaldesa sale a bailar con los mayores

La alcaldesa sale a bailar con los mayores

Maider Etxebarria estrena la nueva pista de bailables de Vitoria en el palacio Europa

N. S.

Martes, 4 de noviembre 2025, 12:35

Comenta

Los mayores de Vitoria estrenaron este fin de semana pista de baile. Cambiaron la discoteca Kubik por la sala Estíbaliz del palacio Europa. Y para su sorpresa, la alcaldesa les esperaba en la entrada para saludarles uno a uno. Maider Etxebarria quiso comprobar si la nueva ubicación era del gusto de los asistentes. Pero acabó echando unos bailables y compartiendo coreografía con los bailarines al ritmo de un DJ.

«La nueva ubicación de la sala Kubik, en Dendaraba, tiene unas escaleras de acceso que consideramos que no eran adecuadas para los mayores. Así que pensamos en cambiar de sitio y ubicar los bailes en el Palacio Europa», explican desde el Ayuntamiento. Maider Etxebarria quiso certificar que el sitio se amoldaba a las exigencias de los expertos bailarines. «Este cambio tiene una gran importancia, por el enorme valor social y emocional de esta actividad. Ha sido complejo encontrar un nuevo espacio que estuviera disponible y habilitado para tal fin, pero finalmente se ha logrado contar con el Europa».

La regidora predica en el vídeo que ha difundido en su cuenta de Instagram que «bailar no es sólo música, es compartir risas, conversación,... Es mantenerse activo y cuidar la salud. Es mantenerse parte de la ciudad y llenar el día de alegría. Ni la lluvia ni el frío impiden que nuestros mayores disfruten de esta tradición, moviéndose, socializando y disfrutando juntos, pase lo que pase». Y lo comprobó in situ.

Las sesiones de baile durarán hasta mediados de mayo, todos los sábados y domingos en horario de de 18.00 a 20.30 con entrada libre.

