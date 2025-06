Álava retoma el macrocontrato de vuelos desde Foronda y se da tres semanas para convencer a Ryanair

A las puertas de una decisión sobre los vuelos de Madrid y Barcelona, las instituciones alavesas retoman la negociación del otro contrato para captar conexiones ... desde el aeropuerto de Vitoria. La sociedad pública VIA, que aúna a la Cámara de Comercio, la Diputación, el Ayuntamiento de Vitoria y el Gobierno vasco, ha vuelto a sacar a concurso este viernes el macrocontrato con el que intentó convencer a Ryanair y que quedó desierto en mayo.

La documentación publicada por la sociedad en el portal de contratación, a la que ha tenido acceso este periódico, plantea exactamente las mismas condiciones que hace medio año. VIA vuelve a ofrecer un montante de 4,77 millones por dos años de operaciones con la opción de una prórroga por otro ejercicio, a razón de 1,49 millones por curso. Además, se vuelve a reservar una prima de 1,5 millones para las aerolíneas que ofrezcan nuevos destinos. A todos estos importes hay que sumar el IVA.

De nuevo, el contrato de VIA plantea un mínimo de 730 vuelos para hacerse con el contrato. Al igual que hasta ahora, las instituciones exigen 95 vuelos a Mallorca en verano, el mismo número de conexiones anuales con Bruselas y 135 con Alicante, Sevilla, Málaga y Milán, los destinos que ya se operan de forma habitual durante los últimos años.

El concurso de VIA apenas cambia las condiciones. Con la prórroga que se decidió en marzo, todo se alarga medio año más: el contrato entraría en vigor con la temporada de invierno, a partir del 1 de noviembre y concluiría el 30 de octubre de 2028.

En los pliegos técnicos, la sociedad que promociona a Foronda sí ha cambiado dos cuestiones. Por un lado, ha dejado de mencionar la referencia al objetivo de alcanzar los 500.000 pasajeros anuales. Por otro lado, deja la puerta más abierta a que si Ryanair o cualquier otra aerolínea se interesa por traer nuevos destinos, los pueda activar a lo largo del contrato y no necesariamente al principio. Eso sí, para cobrar parte de la prima por esas nuevas conexiones, habrá que activarlas con un mínimo de 60 frecuencias al año.

11 de julio a las 13.00 horas

Lo más relevante de este nuevo concurso, no obstante, reside en los plazos. VIA fija el viernes 11 de julio como fecha límite para presentar ofertas, hasta las 13.00 horas. Por lo tanto la sociedad cuenta con tres semanas para tratar de convencer a Ryanair o a cualquier otra aerolínea para operar esos vuelos.

Los esfuerzos, no obstante, siguen centrados en la aerolínea irlandesa de Michael O'Leary, con la que distintas fuentes consultadas por este periódico cuentan para seguir operando en Foronda a pesar de la guerra dialéctica abierta con las autoridades españolas durante todo este año.

La licitación del anterior contrato pilló a Ryanair inmersa en un conflicto sin precedentes con Aena que le llevó a recortar la friolera de 800.000 plazas en ocho aeropuertos españoles durante la temporada de verano. Todo a cuenta del conflicto por las tasas aeroportuarias y las millonarias multas del Ministerio de Consumo. O'Leary llegó a posar con una figura del titular de esa cartera, Pablo Bustinduy, vestido de payaso para una campaña promocional. Antes ya había llamado al ministro «loco comunista».

En ese contexto, VIA tenía muy complicado convencer a la aerolínea azul de que confirmase su permanencia en Vitoria. El concurso quedó desierto y VIA decidió 'in extremis' activar una prórroga extraordinaria del anterior contrato para evitar que Foronda pasase este verano sin vuelos. Entonces, la sociedad pública se comprometió a reactivar el concurso «tan pronto se clarifique el contexto estatal aeroportuario que favorezca una mayor concurrencia y la participación de las compañías aéreas en condiciones más normalizadas». Ese es el paso que se da ahora, justo antes de que se empiecen a desvelar las cartas de los vuelos con Madrid y Barcelona. En ese otro concurso, el lunes será el último día para presentar ofertas.