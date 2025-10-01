Álava replica al Gobierno vasco: «El Eustat no pidió hasta el jueves los datos para topar los precios de alquiler»

La guerra entre PNV y PSE por los topes a los alquileres de Vitoria sigue trayendo cola. Después de que el consejero de Vivienda, Denis ... Itxaso, diese un tirón de orejas a la Diputación y le pidiese «que lleve a cabo los cambios necesarios» para limitar los alquileres en la capital alavesa, hoy ha sido Hacienda quien ha dado réplica desde las Juntas Generales. La diputada del ramo en el territorio, Itziar Gonzalo, ha asegurado que el Eustat no pidió los datos tributarios de 2024 para elaborar el tope a los precios del alquiler hasta el día antes de que Itxaso apremiase a Hacienda.

El Eustat -responsable de elaborar la estadística para limitar las rentas y remitirlo al Ministerio para hacerlos oficiales- no dirigió la petición de estos últimos datos hasta el jueves 25, aunque no fue hasta el pasado viernes cuando tuvo entrada esa reclamación al fisco foral. Hasta la fecha, el Instituto Vasco de Estadística contaba con los datos fiscales de 2022 y 2023, que se remitieron desde Hacienda entre finales de junio y principios de julio.

Los cambios que ha pedido Itxaso en los modelos tributarios son similares a los que ya ha aplicado Bizkaia. Su departamento de Hacienda incluyó en la última campaña de la Renta casillas específicas sobre datos de los arrendadores .

A falta de conocer los índices de referencia que limitarán los precios del alquiler a los grandes tenedores de viviendas, Vitoria ya es zona tensionada ya en el Boletín Oficial del País Vasco (BOPV). La declaración se oficializará a finales de mes cuando se publique en el boletín nacional, en el BOE. Este paso sí permite a Vitoria poner en marcha su «plan de choque» en materia de vivienda. Además se mantiene que la subida anual para los contratos de alquiler en vigor sea inferior al IPC. Sin embargo, Denis Itxaso ya ha anunciado que los topes a los arrendamientos no llegarán hasta mediados de 2026.

Los datos de Álava sí han servido en Gipuzkoa

La diputada de Hacienda ha rehuido señalar a Lakua como sí lo hizo Itxaso en sentido inverso, pero sí ha recordado que los datos tributarios de 2022 y 2023 -los que ya había mandado Álava- han sido suficientes para topar los precios de los alquileres en Gipuzkoa, que han entrado en vigor hoy mismo y pueden ser ya consultados en la página web del Ministerio de Vivienda.

En cualquier caso, a preguntas de la juntera de Bildu June Mujika, ha eludido hablar de un retraso para elaborar este índice, sino de «un trabajo que se ha dilatado dilatado en el tiempo debido a la complejidad» de los trámites.