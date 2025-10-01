El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Obras de nuevos pisos en Goikolarra Rafa Gutiérrez

Álava replica al Gobierno vasco: «El Eustat no pidió hasta el jueves los datos para topar los precios de alquiler»

La diputada de Hacienda defiende que han respondido a las sucesivas peticiones del Instituto Vasco de Estadísticas y recuerda que los datos enviados hasta ahora sí han servido para publicar las rentas máximas en el caso de Gipuzkoa

José Manuel Navarro
Ander Carazo

José Manuel Navarro y Ander Carazo

Miércoles, 1 de octubre 2025, 13:49

La guerra entre PNV y PSE por los topes a los alquileres de Vitoria sigue trayendo cola. Después de que el consejero de Vivienda, Denis ... Itxaso, diese un tirón de orejas a la Diputación y le pidiese «que lleve a cabo los cambios necesarios» para limitar los alquileres en la capital alavesa, hoy ha sido Hacienda quien ha dado réplica desde las Juntas Generales. La diputada del ramo en el territorio, Itziar Gonzalo, ha asegurado que el Eustat no pidió los datos tributarios de 2024 para elaborar el tope a los precios del alquiler hasta el día antes de que Itxaso apremiase a Hacienda.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Dos jóvenes apuñalados en el barrio de Coronación
  2. 2

    Dos jóvenes apuñalados en el barrio de Coronación
  3. 3

    Una banda juvenil de Vitoria y otra de Bilbao quedan en Zabalgana para pelearse con cuchillos
  4. 4

    Una propuesta de los jardineros de Vitoria abre la puerta al desbloqueo de 6 meses de huelga
  5. 5

    La mejor gilda de Euskadi se elabora en Vitoria
  6. 6

    Estados Unidos cierra su Gobierno y manda a casa a 750.000 funcionarios
  7. 7

    Dos jóvenes apuñalados en el barrio de Coronación
  8. 8

    Estados Unidos cierra su Gobierno y manda a casa a 750.000 funcionarios
  9. 9

    Un tercio de los MIR de Familia formados este año en Euskadi deja Osakidetza
  10. 10

    Un tercio de los MIR de Familia formados este año en Euskadi deja Osakidetza

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Álava replica al Gobierno vasco: «El Eustat no pidió hasta el jueves los datos para topar los precios de alquiler»

Álava replica al Gobierno vasco: «El Eustat no pidió hasta el jueves los datos para topar los precios de alquiler»